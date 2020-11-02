Φορούσαν μάσκες αλλά… Έκοψαν πρόστιμο 3.000 ευρώ σε Κύπριους φοιτητές με Ελληνικές σημαίες...

ΟΝΕΙΔΟΣ! Έκοψαν πρόστιμο 3.000 ευρώ σε Κύπριους φοιτητές με Ελληνικές σημαίες στην Πάτρα – Φορούσαν μάσκες αλλά… BINTEO 'Εκδήλωση ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΔεν μπόρεσαν και δεν ήθελαν να κρατήσουν στάση αδράνειας στις προκλητικές πράξεις του Ερντογάν και του κατοχικού στρατού με την διάνοιξη μέρους της περίκλειστής ζώνης της Αμμοχώστου. Ο λόγος για τους Κύπριους Φοιτητές στην Πάτρα... του Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πάτρας, οι οποίοι διοργάνωσαν μια εκδήλωση καταδίκης για το Βαρώσι.Ως ένδειξη της θέλησης τους να γνωρίσουν τα εδάφη που τους στέρησαν, τραγουδούσαν κάθε λεπτό για μία ολόκληρη ώρα, για την Αμμόχωστο, το τραγούδι με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελληνοκυπρίων, με την ελπίδα της επιστροφής, «Χώμα που περπάτησα». Αν και φορούσαν μάσκα κατά τις εκδηλώσεις εκτιμήθηκε πως είχαν προκαλέσει συγχρωτισμό στην πλατεία και αστυνομικοί επέδωσαν στον φοιτητικό σύλλογο, πρόστιμο 3.000 ευρώ.Η εκδήλωση των κύπριων φοιτητών οργανώθηκε με επιτυχία στις 14 Οκτωβρίου, πρόσφατα ωστόσο έγινε γνωστή η εξέλιξη της επιβολής προστίμου για τη συγκέντρωση στην πλατεία Αχαιών Πεσόντων Κύπρου στην περιοχή της Αγυιάς.Στην πλατεία έγινε κατάθεση 46 κεριών στο μνημείο της πλατείας συμβολίζοντας τα 46 χρόνια της παράνομης κατοχής της μισής μας Πατρίδας από τον τουρκικό στρατό. Ακολούθως, οι Κύπριοι φοιτητές τραγούδησαν κάθε λεπτό και για μια ολόκληρη ώρα – 60 φορές – για την Αμμόχωστο, το τραγούδι με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελληνοκυπρίων με την ελπίδα της επιστροφής, «Χώμα που περπάτησα»…