URGENTE Vacunas y Comisión Europea (Luis de Miguel Ortega)

El 17 de junio del 2020 la Comisión Europea propone exactamente lo mismo que propuso el Real Decreto Ley 8-2020 del 20 de marzo en España, modificar el Reglamento y la Directiva de Organismos Genéticamente Modificados para poder utilizarlos para luchar contra la Pandemia sin contar con las garantías para el medio ambiente y para los seres humanos.



Planteado por la Comisión Europea, no como una reforma o cambio de directiva, sino como un procedimiento de urgencia. Como algo que no requiere consulta con los agentes, participación ciudadana, informes, transparencia ni nada, lo lleva al Parlamento Europeo para que informe.



El 13 de julio de 2020, el Parlamente se reúne y vota si permite a la Comisión Europea o no, hacer esta modificación de Directiva. Participan los 7 grupos políticos del Parlamente Europeo. Desde los verdes hasta la derecha. Todos participan en este debate con sus informes. Todos están de acuerdo en no votar a favor de la propuesta de la Comisión Europea, pero sin entrar en el fondo del asunto. Hablan de todo menos de la liberación de OGM sin garantías.



En tanto y cuando el Parlamento Europeo es un organismo consultivo, que no tiene capacidad decisoria, y en tanto y cuanto el Parlamente no entra en el fondo de lo que propone la Comisión, la propuesta de la Comisión sigue en marcha y tiene vía libre para hacerse esta modificación.



Es decir, cuando la gente dice "yo me niego a la vacuna, yo quiero un documento de consentimiento informado", en el momento que hay una ley o un cambio de directiva, ya no vale el consentimiento informado, ya no es necesario.



Si se modifica esta directiva, tenemos que aplicarla en nuestro país. ¿Permite nuestro país vacunar involuntariamente a la gente? Pues si nos vamos a la Ley 41-2002 de derechos de información, de los derechos de autonomía del paciente, se establece que por ejemplo una causa para evitar el consentimiento informado de los pacientes es que existan motivos de salud pública. Y ¿se puede vacunar a una persona por motivos de salud pública sin su consentimiento? Pues sí, en España es legal. Tiene que haber una situación de crisis sanitaria, de salud pública, para que el Estado pueda vacunar sin el consentimiento a las personas.



Hay una ley, unas directivas que regulan los ensayos clínicos con humanos. Ellas establecen en que condiciones se pueden hacer ensayos clínicos con humanos. Los ensayos clínicos con humanos se pueden hacer en cualquier situación que sea abalada por la ciencia y que sea necesaria, pero requiere la información previa y el consentimiento del paciente, salvo que este ensayo obedezca a razones de salud pública. En caso de razones de salud pública no se necesita el consentimiento del paciente para hacer experimentos con él. Esto es la ley española.



Desgraciadamente es así. Ahora estamos viviendo la consecuencia de 30 años de desidia, de 30 años de salud pública, de 30 años de política, de 30 años de justicia. Es un Estado absolutamente degradado, hemos consentido muchas cosas y esta es la conclusión. Que ahora, si la directiva europea cambia, se puede vacunar sin el consentimiento de las personas, es así. Esto es el texto de la ley, esto es lo que hay. Estamos ante un Estado Europeo totalitario, una máquina de aplastar gente y una intención de modificar una directiva europea para poder vacunar obligatoriamente a toda la población.



Hemos entregado un escrito ante la Comisión Europea y esta misma semana hemos hecho un requerimiento formal a la Presidenta de la Comisión Europea Sra. Ursula Von der Leyen para que rectifique esta intención de modificar esta directiva reglamento de Organismos Genéticamente Modificados y rectifiquen esa voluntad de vacunar involuntariamente a toda la población europea. Estan comprando cientos de millones de vacunas. La voluntad está clara y la intención está ahí. Hemos dicho a su ilustrísima Doña Ursula, que si no rectifica en el plazo de 10-20 días, tendremos que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal de Derechos Humanos. E iremos.



Cual es el problema aquí. El problema es que llevamos diciendo esto 15 días, que lo hemos contado a todo el mundo, y el problema es que nadie se mueve. En la página web de Parlamento Europeo, ahí están las transcripciones, las propuestas de texto, las votaciones, ahí está todo. Tenemos incluso el vídeo de ese día, completo, de todo lo que se debatió en el Parlamento Europeo. Solamente hay que ir al Parlamento Europeo y verlos. Y ningún político español está hablando de lo que está pasando en Europa. Tampoco los Médicos por la verdad están haciendo nada. Y me parece extremadamente urgente no sólo para España sino para toda Europa.