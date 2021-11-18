zantbergen aangehouden

HEEL Rotterdam plat LOL! LOL! Vandaag was het dan zover, de ‘dokwerkers‘ wisten het zeker: HEEL Rotterdam zou plat gaan!

Groot ontzag bij de coronawappies, de prutsertjes van Defend en zelfs bij wimpertroela Mita Overvliet!Donderdag 18 november 2021.

In Rotterdam was iedereen gewoon lekker aan het werk, echt niemand stond erbij stil dat er vandaag een paar werkloze simpele zielen ergens in Rotterdam aan het dwalen waren.

Natuurlijk ging Rotterdam niet plat, want niemand krijgt Rotterdam plat. Daar moet wel meer voor komen dan een stelletje ongewassen vullus.

Die ook nog op de verkeerde plek stonden. Om precies te zijn ergens achteraf op de Maasvlakte, we zien, VER buiten het echte leven van Rotterdam hier en daar wat vrachtwagens in de file staan (filmpje), in Rotterdam is dat een gewone dag. En wie waren er? Een handjevol wannebee dokwerkers met wat triest vuurwerk, een paar wappies waaronder alcholistgekkie en winkelwagenlikkert Hans van Osch die een dagje weg mocht van de stichting.

En, hoe konden we het vergeten, het bonte gezelschap van wappie Albert Zantbergen. Inderdaad, die domme boer die liever filmt dan dat hij zijn rare familie helpt. Albert, het vriendje van wimpertroela Mita, die Albert.

Blijkbaar vinden echte RotterdammerTs het niet zo grappig dat zo’n stuk verdriet in Rotterdam rondloopt want na een mistroostige live werd gekkie Albert aangehouden.

Wat houden we van de politie, Albert had een grote mond maar aan zijn zware adem (even naar laten kijken Kwalbert!) kon je merken dat hij nog net niet in zijn broek poepte (NOG een filmpje!).

Rotterdam zou plat gaan. Mogen we even lachen? Want de zogenaamde dokprutsertjes en de meer dan armoedige wappies (hallo Mita!) stonden toch echt op de verkeerde plek.

Ze kunnen ook werkelijk niets!In Rotterdam was het een dag zoals elke dag. Na een dag hard werken gingen de RotterdammerTs naar huis, aan de prak.

En niemand in Rotterdam, echt niemand, heeft gemerkt dat er een handjevol zielepoten waren die Rotterdam wel even plat zouden gooien.

Stumpertjes.