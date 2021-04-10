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Предупреждение американского исследователя-блогера
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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4423 views • April 10, 2021

В положительных пробах на K0вид, проверенных учеными из Южной Калифорнии методом Постулатов Коха и изученных под электронным микроскопом, не был обнаружен K0вид ни в одном из 1500 образцов. Так есть ли он? Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернативо.инфо Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо Закадровый голос и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо Материалы в тему: § Тест-наборы для COVID19 не работают: они бесполезны и выдают нереальные результаты https://medalternativa.info/entry/test-covid19/ § Эксперты обнаружили 10 фатальных недостатков в тесте на Covid и требуют его срочного устранения https://medalternativa.info/entry/10-nedostatkov-v-teste-na-covid/ § Доктор Роджер Ходкинсон рассказывает правду о Ковид-19 https://medalternativa.info/our/doktor-rasskazyvaet-o-kovid-19/ § Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ § Вакцины от Covid — это форма «вооружёной медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.

Keywords
cdcisolated covid-19 viruscovid-19 samples
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