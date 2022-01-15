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Clown Planet News (15 January, 2022): Boris Wine Gatherings, Jab Toddlers, SCOTUS win?
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40 views • January 15, 2022
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https://www.msn.com/en-us/news/us/a-possible-covid-benefit-medical-face-masks-make-us-more-attractive-study-finds/ar-AASNcBx
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1482142831032500226
https://www.youtube.com/watch?v=5bkiEnKLUjI
https://twitter.com/AbraarKaran/status/1481679092667740160
https://www.youtube.com/watch?v=aBOVyHyv_0o
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/monks-cut-ties-catholic-school-lesbian-lacrosse-coachs-hiring-rcna11188
https://www.cal-catholic.com/newsom-wants-20-million-more-for-abortionists-in-training/
https://www.youtube.com/watch?v=eXwYVEYILk4
https://twitter.com/TulsiGabbard/status/1481467050027466752
https://www.youtube.com/watch?v=Ke7GFFydXpo
https://www.corbettreport.com/nwnw20220113/
https://summit.news/2022/01/14/democrats-moving-away-from-lockdown-restrictions-over-fears-of-being-crushed-politically/
https://www.zerohedge.com/markets/rand-paul-labels-fauci-juvenile-political-creature-playing-victim
https://nypost.com/2022/01/15/dr-faucis-financial-disclosure-shows-10-4m-in-investments/
https://off-guardian.org/2022/01/10/what-they-really-mean-by-living-with-covid/
https://twitter.com/cwt_news/status/1481615584362217474
https://www.youtube.com/watch?v=oKe7oJoTEXE
https://dailycaller.com/2022/01/12/energy-department-billion-dollars-failed-projects-carbon-emissions/
https://www.youtube.com/watch?v=0TxlJOd3Wxs
https://stevekirsch.substack.com/p/help-us-spread-the-word-about-maddie?r=o7iqo&;utm_campaign=post&utm_medium=web
https://stevekirsch.substack.com/p/my-exclusive-10-minute-interview
https://stevekirsch.substack.com/p/the-stunning-increase-in-myocarditis
https://www.youtube.com/watch?v=4Ik6cxFBbBw
https://www.dailysignal.com/2022/01/11/breaking-biden-administration-making-lists-of-religious-vaccine-objectors/
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1482050084426690562
https://twitter.com/disclosetv/status/1482036735508983814
https://twitter.com/cwt_news/status/1482370786602233859
https://www.mirror.co.uk/news/politics/boris-johnsons-wine-time-fridays-25951853
https://www.youtube.com/watch?v=0hwEuEo4zR0
https://twitter.com/disclosetv/status/1481661205949337604
https://twitter.com/ggreenwald/status/1481995643694497794
https://twitter.com/LeighStewy/status/1482030840695689229
https://twitter.com/JohnBasham/status/1481292128894468098
https://www.thelastamericanvagabond.com/vax-immune-mediated-hepatitis-confirmed-false-walk-back-narrative-dont-fall-for-it/
https://www.cp24.com/sports/bayern-munich-says-canadian-star-alphonso-davies-has-heart-muscle-issue-after-covid-bout-1.5739927
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1480560747415486470
https://www.timesofisrael.com/covid-vaccine-for-israeli-babies-toddlers-expected-by-april-says-health-official/
https://www.capecodtimes.com/story/news/2022/01/13/anti-vaccine-priest-in-hyannis-is-censured-by-the-catholic-bishop-of-fall-river/9176829002/
https://www.blacklistednews.com/article/81566/11-million-more-utility-smart-meters-to-be-deployed-in-virginia-2039m-to-be-spent-on-customer.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://twitter.com/Kukitigi/status/1481315145766817793
https://twitter.com/tomselliott/status/1481710410005106688
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1482244695254347777
https://www.blacklistednews.com/article/81565/the-good-the-bad-and-the-ugly-on-the-supreme-court-vaccine-mandate.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://twitter.com/TPostMillennial/status/1482048567518937098
https://twitter.com/cwt_news/status/1482415466714910723
https://twitter.com/cwt_news/status/1482072175242891265
https://twitter.com/cwt_news/status/1482064254618554370
https://time.com/6138809/should-you-exercise-to-lose-weight/
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1481639431358410758
https://twitter.com/Resist_05/status/1481584075534381057
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1481636917867339779
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