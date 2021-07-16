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101) Pedantismo irresponsável de políticos
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2 views • July 16, 2021
Fonte adaptada e créditos:
Junho 24, 2021 | Canal LuisJ
Presidente do Chile: máquinas podem ler o pensamento e inserir sentimentos nas pessoas: https://www.bitchute.com/video/5riEf0HXKyDR/
Estudo Preliminar do conteúdo de uma vacina da Comirnaty (Pfizer): https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf
Ver também:
Julho 1, 2021 | Canal LuisJ
O Lado Negro da Ciência: o que os cientistas não querem que você descubra: https://www.bitchute.com/video/kQhINOQQwJvR/
5G capaz de ser a versão remota deste tipo de neuromodulação:
Neuromodulação do sistema nervoso vegetativo: https://nesa.world/
Canal NesaWorld: https://www.youtube.com/channel/UCNmQt9UA06fM926QukrAkBA
Maio 22, 2022 | Descripción de la Neuromodulación No Invasiva NESA®. Teoría fisiológica (4 min) : https://www.youtube.com/watch?v=UJ0BZZ6BPb0
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Junho 24, 2021 | Canal LuisJ
Presidente do Chile: máquinas podem ler o pensamento e inserir sentimentos nas pessoas: https://www.bitchute.com/video/5riEf0HXKyDR/
Estudo Preliminar do conteúdo de uma vacina da Comirnaty (Pfizer): https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf
Ver também:
Julho 1, 2021 | Canal LuisJ
O Lado Negro da Ciência: o que os cientistas não querem que você descubra: https://www.bitchute.com/video/kQhINOQQwJvR/
5G capaz de ser a versão remota deste tipo de neuromodulação:
Neuromodulação do sistema nervoso vegetativo: https://nesa.world/
Canal NesaWorld: https://www.youtube.com/channel/UCNmQt9UA06fM926QukrAkBA
Maio 22, 2022 | Descripción de la Neuromodulación No Invasiva NESA®. Teoría fisiológica (4 min) : https://www.youtube.com/watch?v=UJ0BZZ6BPb0
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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