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CV19 Test, Vaccines and The Great Reset
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74 views • July 23, 2020
Dr. Kaufman & Dr. Sherri Tenpenny
The HighWire Del Bigtree
Artikel 7
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IF YOU HAVE ANY SPECIFIC CONCERNS ABOUT THIS VIDEO OR OUR POSITION ON THE FAIR USE DEFENSE, PLEASE CONTACT ME SO WE CAN DISCUSS AMICABLY. THANK YOU.
The HighWire Del Bigtree
Artikel 7
PLEASE LIKE, COMMENT & SUBSCRIBE!
JOIN ME AND SUBSCRIBE BELOW!
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCI4WhuZ3LGfEKULg5ItF79A?view_as=subscriber
BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/C0NDcuxnq7DS/
Get your 2 week supply of food! ORDER NOW!
https://mypatriotsupply.com/pages/rs-repdig-ppw-the-phoenix-enigma?rfsn=1750310.2a7b74&;subid=the.phoenix.enigma
FAIR USE COPYRIGHT NOTICE
“NOTWITHSTANDING THE PROVISIONS OF SECTIONS 106 AND 106A, THE FAIR USE OF A COPYRIGHTED WORK, INCLUDING SUCH USE BY REPRODUCTION IN COPIES OR PHONORECORDS OR BY ANY OTHER MEANS SPECIFIED BY THAT SECTION, FOR PURPOSES SUCH AS CRITICISM, COMMENT, NEWS REPORTING, TEACHING (INCLUDING MULTIPLE COPIES FOR CLASSROOM USE), SCHOLARSHIP, OR RESEARCH, IS NOT AN INFRINGEMENT OF COPYRIGHT.”
THIS VIDEO AND OUR YOUTUBE CHANNEL IN GENERAL MAY CONTAIN CERTAIN COPYRIGHTED WORKS THAT WERE NOT SPECIFICALLY AUTHORIZED TO BE USED BY THE COPYRIGHT HOLDER(S), BUT WHICH WE BELIEVE IN GOOD FAITH ARE PROTECTED BY FEDERAL LAW AND THE FAIR USE DOCTRINE FOR ONE OR MORE OF THE REASONS NOTED ABOVE.
IF YOU HAVE ANY SPECIFIC CONCERNS ABOUT THIS VIDEO OR OUR POSITION ON THE FAIR USE DEFENSE, PLEASE CONTACT ME SO WE CAN DISCUSS AMICABLY. THANK YOU.
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