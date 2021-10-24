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Kvällens galenskap 211024
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0 view • October 24, 2021
1. Efter tio år som statsminister kommer Löfven i november lämna rollen som statsminister. Nu meddelar han att han, liksom Fredrik Reinfeldt och Anders Borg också gjorde, siktar på en ”internationell karriär”. Kanske svetsa i FN ?
https://samnytt.se/nu-vill-lofven-ha-en-internationell-karriar/
2. US National School Board Association (NSBA), en nationell sammanslutning av skolstyrelser, har utfärdat en ursäkt efter att det avslöjats att de utövat påtryckningar mot Vita huset att lista föräldrar som motsätter sig covidrestriktioner som ”inhemska terrorister”. Ursäkten kommer efter en våg av protester från föräldrarna.
https://www.nyatider.nu/skolorganisation-uppmanade-joe-biden-att-terrorstampla-covidkritiska-foraldrar/
3. Våldsbrotten kan – på kort sikt – öka efter ett maktskifte. För mig råder det inget tvivel om att SD:s politik är den bästa för att knäcka gängen. Dock måste vi vara beredda på att gängen inte kommer att ge sig utan kamp, och att detta på kort sikt kan resultera i ökat våld, skjutningar och dödsfall.
https://nyheteridag.se/debatt-forbered-er-pa-upptrappning/
4. Västerländska makthavare är farligt nära att begå brott mot mänskligheten när de byter kön på barn av ideologiska skäl. Och vad de än hävdar så är deras försök att krossa kärnfamiljen och skapa ett fullständigt jämlikt samhälle inte det minsta nytt, enligt Rysslands president Vladimir Putin. Allt det där känner vi ryssar igen från 1917 års bolsjevikrevolution, säger han under en konferens.
https://www.friatider.se/putin-pk-politikerna-i-vast-ar-som-bolsjevikerna
5. Redan innan SVT har sänt kvällens Agenda vet vi utfallet. Forskarna som kommer att finnas i studion är alla vänsterinriktade aktivister som kommer att döma ut de partier som inte går på Greta-fundamentalismens linje.
https://samtiden.nu/2021/10/svidande-kritik-partiska-klimatforskare-ska-doma-partierna-i-svt/
6. En tung rapport om naturlig immunitet mot Covid-19, efter genomgången infektion, jämfört med det skydd som covidinjektionerna ger, visar inte bara att naturlig immunitet varar länge, utan att de som återhämtat sig från en covidinfektion förmodligen inte har någon nytta av injektionen.
https://newsvoice.se/2021/10/81-forskningsstudier-naturlig-covidimmunitet-overlagsen-vaccin/
7. I detta program får vi exempel på olika asylbedrägerier och andra bedrägerier mot svenska myndigheter. Vi får också bildbevis på TV4:s insamlingsbedrägeri i Manila tillsammans med SOS Barnbyar.
https://swebbtv.se/w/6ZBFzpkSydu9my41bZrTCQ
8. Med Denny Abrahamsson i Thailand. Jag tackar Swexit TV för allt stöd.
https://www.youtube.com/watch?v=tQj-2s115JU&;t=89s
https://samnytt.se/nu-vill-lofven-ha-en-internationell-karriar/
2. US National School Board Association (NSBA), en nationell sammanslutning av skolstyrelser, har utfärdat en ursäkt efter att det avslöjats att de utövat påtryckningar mot Vita huset att lista föräldrar som motsätter sig covidrestriktioner som ”inhemska terrorister”. Ursäkten kommer efter en våg av protester från föräldrarna.
https://www.nyatider.nu/skolorganisation-uppmanade-joe-biden-att-terrorstampla-covidkritiska-foraldrar/
3. Våldsbrotten kan – på kort sikt – öka efter ett maktskifte. För mig råder det inget tvivel om att SD:s politik är den bästa för att knäcka gängen. Dock måste vi vara beredda på att gängen inte kommer att ge sig utan kamp, och att detta på kort sikt kan resultera i ökat våld, skjutningar och dödsfall.
https://nyheteridag.se/debatt-forbered-er-pa-upptrappning/
4. Västerländska makthavare är farligt nära att begå brott mot mänskligheten när de byter kön på barn av ideologiska skäl. Och vad de än hävdar så är deras försök att krossa kärnfamiljen och skapa ett fullständigt jämlikt samhälle inte det minsta nytt, enligt Rysslands president Vladimir Putin. Allt det där känner vi ryssar igen från 1917 års bolsjevikrevolution, säger han under en konferens.
https://www.friatider.se/putin-pk-politikerna-i-vast-ar-som-bolsjevikerna
5. Redan innan SVT har sänt kvällens Agenda vet vi utfallet. Forskarna som kommer att finnas i studion är alla vänsterinriktade aktivister som kommer att döma ut de partier som inte går på Greta-fundamentalismens linje.
https://samtiden.nu/2021/10/svidande-kritik-partiska-klimatforskare-ska-doma-partierna-i-svt/
6. En tung rapport om naturlig immunitet mot Covid-19, efter genomgången infektion, jämfört med det skydd som covidinjektionerna ger, visar inte bara att naturlig immunitet varar länge, utan att de som återhämtat sig från en covidinfektion förmodligen inte har någon nytta av injektionen.
https://newsvoice.se/2021/10/81-forskningsstudier-naturlig-covidimmunitet-overlagsen-vaccin/
7. I detta program får vi exempel på olika asylbedrägerier och andra bedrägerier mot svenska myndigheter. Vi får också bildbevis på TV4:s insamlingsbedrägeri i Manila tillsammans med SOS Barnbyar.
https://swebbtv.se/w/6ZBFzpkSydu9my41bZrTCQ
8. Med Denny Abrahamsson i Thailand. Jag tackar Swexit TV för allt stöd.
https://www.youtube.com/watch?v=tQj-2s115JU&;t=89s
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