27.08.2023 Почему 300 семей имеют планы на нас, а мы нет? (2) (Выпуск №268. Часть 1 (2))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/7dec2fc1-b5f6-4759-aa1b-308cf161337c
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ru.vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/27082023-pochemu-300-semej-imeyut-plany-na-nas-a-my-net-2-vypusk-268-chast-1-1
ru.vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/27082023-pochemu-300-semej-imeyut-plany-na-nas-a-my-net-2-vypusk-268-chast-1-2
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Часть 1
01:06 https://www.youtube.com/shorts/mxWqBoHZWX0 Современные христиане в пост
22:39 https://www.youtube.com/watch?v=UaYc3WX34AY Пророчество того самого старца
43:38 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ https://www.youtube.com/shorts/axTZiuga33M
46:21 https://www.youtube.com/watch?v=HeyDXZ9NABs Переход на цифровые деньги в США
50:10 https://www.youtube.com/watch?v=qwM1aHWNDko Всем по цифровому рублю! С 1 апреля 2023 года
1:07:34 https://www.youtube.com/watch?v=TGmGCTko8nw Масленникова М.А. | Об ОПАСНОСТЯХ ЦИФРОВОГО рубля и ЦИФРОВИЗАЦИИ
1:29:28 https://www.youtube.com/watch?v=6XrczRjUz-w Курс "История средневековья". Лекция 2. Реформы Диоклетиана
1:38:41 https://www.youtube.com/watch?v=1n8j8hjf--4 Окружающий мир зависит от нашего отношения к нему. Не позволяйте себе унывать. Иерей К. Корепанов.
1:45:10 https://www.youtube.com/watch?v=r-OBmGFuu-M Скандальному Павлу Лебедю сделали операцию! Новости о состоянии экс-главы Лавры
1:49:42 https://www.youtube.com/watch?v=NoOHFkdqOVw МП борются за Лавру! На суд пришел освобожденный под залог скандальным митрополит
Часть 2
00:00 https://www.youtube.com/watch?v=sHFbSrLopaI Настоятель Києво-Печерської Лаври похизувався, що регулярно проклинає людей, і вони від цього мруть
09:15 https://www.youtube.com/watch?v=0yUOZEG9eiY Чем закончится изгнание монахов Киево-Печерской лавры? - прот. Геннадий Шкиль на Таврия ТВ
13:30 https://www.youtube.com/watch?v=5BtTt67An0U В России открываются частные храмы, в которых не поминают еретика Кирилла Гундяева.
26:37 https://www.youtube.com/watch?v=iVsYednI8M8 Россию наводнят африканцами.
34:23 https://www.youtube.com/watch?v=ISi3EWO-1s0 АФОН.ЭСФИГМЕН.«ГОЛОД?»
52:12 https://www.youtube.com/watch?v=vqXAcUkyfpU Польза приседаний
1:03:09 https://www.youtube.com/watch?v=HhTF3vH3vfU Экономика и религия: есть ли связь?
1:07:27 https://www.youtube.com/shorts/fSw2eCDN6vg Зачем на Земле все плохо…
1:09:37 https://cont.ws/@krylovaEl/2611144 Отказ от биометрии можно сделать ТОЛЬКО до 31 АВГУСТА 2023
1:14:41 https://www.youtube.com/watch?v=ys8Vv1LOwcw КАК ВЫ БУДЕТЕ ОТДАВАТЬ ДОЛГ?! О САМОЙ ЛЕГКОЙ ЗАПОВЕДИ
1:37:43 https://www.youtube.com/watch?v=sOuPrstZPSQ преподобный Варсонофий Оптинский