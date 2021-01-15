⛔️Achtung: Verstörende Bilder: Was, wenn gesunde Menschen an Corona "gestorben werden", um dem Organhandel zu dienen?

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Leute, passt auf Eure Lieben auf!

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Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!

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