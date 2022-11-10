Πλεύρης - Ο μόνος λόγος που έπρεπε να είσαι υπερήφανος είναι ότι πατέρας σου είναι Ο Κώστας της "κακίας" Χούντας

Αγαπητέ Δάσκαλε Κώστα. Θα σε στεναχωρήσω με αυτό που θα πω αλλά θα στο γράψω όπως με έμαθες εσύ να ομιλώ.

Γιος σου είναι και καταλαβαίνω την θέση σου. Αλλά πώς γίνεται από άνθρωπο σαν εσένα με γνώσεις, με σκεπτικό ορθό με την παρουσία σου στην επανάσταση της 21ης Απριλίου 1967 με τόσες αποδείξεις που έχεις βγάλει κατά καιρούς στις πάμπολλες εκπομπές έναντι των "Δημοκρατών" και των Πολιτικάντηδων ο ιός να είναι ένας από αυτούς τους ανθέλληνες - προδότες - άχρηστους Πολιτικάντηδες;;!!

Σε καταλαβαίνω σαν Πατέρα αλλά ταυτόχρονα γνωρίζω ότι δεν μπορείς να στραφεί ενάντια του ιού σου. Κρίμα διότι ο ιός για το ΜΟΝΟ πράγμα για το οποίο μπορεί να είναι υπερήφανος είναι το ότι είναι ιός σου.



