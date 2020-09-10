Has the Third World War started? [Political Scenario 2020]

Discussion of the more and more obvious reality that we find ourselves in the third world war, where the main enemies are the United States against China. At the same time, it seems that the Italian and European governments are allies of China but the European people are not. The European people prefer to ally themselves with the United States.The fact that Europe has become a peripheral and powerless continent is also seen more clearly every day.Discussione sulla realtà ogni giorno più ovvia che ci troviamo nella terza guerra mondiale, dove i principali nemici sono gli Stati Uniti contro la Cina. Allo stesso tempo, sembra che i governi italiano ed europeo siano alleati della Cina ma il popolo europeo no. Il popolo europeo preferisce allearsi con gli Stati Uniti.Anche il fatto che l'Europa sia diventata un continente periferico e impotente si vede ogni giorno più chiaramente.Donald John Trump is the 45th and current president of the United States. Before entering politics, he was a businessman and television personality now he is running for his second mandate.Trump was born and raised in Queens, a borough of New York City, and received a bachelor's degree in economics from the Wharton School. He took charge of his family's real-estate business in 1971, renamed it The Trump Organization, and expanded its operations from Queens and Brooklyn into Manhattan. The company built or renovated skyscrapers, hotels, casinos, and golf courses. Trump later started various side ventures, mostly by licensing his name.Trump's political positions have been described as populist, protectionist, and nationalist. He entered the 2016 presidential race as a Republican and was elected in a surprise victory over Democratic nominee Hillary Clinton, although he lost the popular vote. He became the oldest first-term U.S. president, and the first without prior military or government service. His election and policies have sparked numerous protests. Trump has made many important statements during his campaign and presidency. The statements have been documented by fact-checkers, and the media have widely described the phenomenon as unprecedented in American politics.FORZA ITALIAForza Italia Forza Italia (FI) è un partito politico italiano di centro-destra, attivo dal 18 gennaio 1994 al 27 marzo 2009 e poi rifondato in un omonimo partito il 16 novembre 2013. Presidente e leader del partito è stato, sin dalla sua fondazione, Silvio Berlusconi.L'ideologia del partito varia dal liberismo all'economia sociale di mercato di ispirazione Cristiano-democratica. Il suo colore ufficiale è l'azzurro.A livello europeo aderisce al Partito Popolare Europeo, di cui costituisce il principale membro italiano.STATUTO DEL PARTITOIl Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.CARTA DEI VALORI DEL PARTITOForza Italia non nasce da una precedente organizzazione politica o da un costituito sistema dottrinale. Nasce dall'appello di un uomo, Silvio Berlusconi, direttamente rivolto ad un corpo elettorale nel quale rischiava di aprirsi un enorme vuoto storico-politico di rappresentanza. Forza Italia si costituisce come risposta alla crisi dei partiti della Prima Repubblica; come reazione ad una possibile deriva illiberale del sistema politico; come offerta di rappresentanza all'area dei moderati nel quadro di una nuova democrazia dell'alternanza; come proposta di governo per realizzare una seconda modernizzazione italiana.FORZA ITALIA PER SILVIO BERLUSCONIÈ un partito liberale ma non elitario, anzi un partito liberaldemocratico popolare;è un partito cattolico ma non confessionale;è un partito laico, ma non intollerante o laicista;è un partito nazionale ma non centralista.FORZA ITALIA ARGENTINAMovimento sempre esistente ma riorganizzandosi adesso tra l'appoggio di Augustin che 'e nato in Argentina, ha familia, amici e affari nel paese che oggi ha quasi 1 milioni di cittadini italiani e piu di 20 milioni di cittadini di origini italiani. Piu su:FORZA ITALIA CYBERSPAZIOMovimento nuovo di aggiornamento di Forza Italia 2020 dove si considera anche questo nuovo territorio virtuale che ogni giorno fa piu parte della realta di tutti i cittadini italiani da tutto il mondo: quello del cyberspace, cyberspazio o ciberspazio. Specialmente adesso in tempi di coronavirus dove siamo per tante ore al giorno connettati al computer e ai cellulari. Piu su: