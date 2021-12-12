Ο ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ ΜΙΛΗΣΕ !!! 💥 Η επιθυμητή και προγραμματισμένη ισοπέδωση στην νέα τάξη πραγμάτων...

Δηλώσεις του ΓΙάκομπ Ρότσιλντ στις Ηνωμένες πολιτείες. Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ !!! ..."..... Πρέπει να είναι ψυχολογικά εκπαιδευμένοι και να υπακούουν στις ίδιες εντολές... Τα καθολικά προγράμματα εμβολίων όχι μόνο ανοίγουν την πόρτα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς μέσω γονιδιακής τροποποίησης και βελτίωσης αλλά το πιό σημαντικό για την παρούσα λειτουργία, ο έλεγχος της ψυχολογικής συμπεριφοράς με τα εμβόλια είναι ακόμη πιό θεμελιώδης.Ανεξάρτητα από τα αν τα εμβόλια είναι ή όχι περιττά και άχρηστα όσον αφορά τον ιό, ή ακόμα και επιβλαβή για πολλούς, είναι το πιό ομοιόμορφο και συντονισμένο ψυχολογικό όπλο που επινοήθηκε ποτέ για τον έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς...... Η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί μία υλική ισοπέδωση για ισότητα και ριζική μείωση του πληθυσμού του κόσμου.... "ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΤΣΙΛΝΤ. ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ, ΑΠΛΩΣ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ !!!