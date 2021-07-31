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** GLOBALIST DEMOCRATS CREATING VACCINE MADNESS ** - Causing Chaos to Instigate Civil War with Americans - Tucker Carlson – 30/July/2021
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604 views • July 31, 2021
-- Tucker Carlson Tonight – 30/July/2021
** DEMS PUSHING BIG TECH CENSORSHIP AGAINST AMERICANS TALKING OPENLY ABOUT VACCINES ISSUES
** WHITE HOUSE SPARKS MASS CONFUSION OVER LOCKDOWNS
** CDC – CENTERS FOR DOUBT & CONFUSION
** THE VACCINE WAS YOUR TICKET TO A NORMAL LIFE
** RESTRICTIONS ARE RAPICLY COMING BACK
** DEMOCRATS ARE DOUBLING DOWN ON CRAZY
** VACCINATED PEOPLE ARE GETTING THE VIRUS
** AMERICANS CAN HAVDLE THE TRUTH ABOUT THE PANDEMIC
** LORD FAUCI PRETENDS TO KNOW EVERYTHING
** REPETITION DOESN’T MAKE SOMETHING TRUE
** CASES & DEATHS PLUMMETED IN THE U.K. AMID VARIANT
** GLOBALIST DEMOCRATS ARE CALLING FOR CIVIL WAR WITH AMERICANS BY CREATING CONFUSION WITH THEIR MIXED MESSAGES ON MASKS AND VACCINES MANDATES
** FORCED MASKING HAS HURT KIDS & DAMAGED SOCIETY
** THE PEOPLE ENFORCING THE RULES NEVER FOLLOW THEM
** PELOCI: “can we take off our masks just for the photo? Would that be allowed?”
** WHEN MASKS ARE NOT CONVENIENT FOR YOU, YOU GET TO TAKE THEM OFF
** WHO THE HELL IS RUNNING THIS DOG AND PONY SHOW? NOT PELOSI, WHY WOULD SHE BE ASKING FOR PERMISSION IF SHE RUNS THE SHOW?
** HOW LONG WILL AMERICANS PUT UP WITH THIS?
** “JOURNALISTS” ACTING AS SHILLS FOR THE ELITE
** KANSAS CITY 41 KSHB: “Childress’s Mercy Hospital is operating to capacity, not only because of COVID-19 cases among youths who aren’t eligible to be vaccinated, but also due to ending mask policies.”
** CHILDREN’S MERCY HOSPITAL RESPONDS: “We continue to be able to meet the needs of our patients requiring hospitalization. The increase in children we are treating as in-patients is mainly due to respiratory illnesses.”
** LEADERS REFUSE TO LET GO OF THEIR NEWFOUND POWERS
** The Washington Post – Kathleen Neuzil: “We really need to shift toward a goal of preventing serious disease and disability and medical consequences, and not worry about every virus detected in somebody’s nose. It’s hard to do, but I think we have to become comfortable with coronavirus not going away.”
** MASKS FOREVERY- CDC CALLS FOR “UNIVERSAL MASKING” TO COMBAT NEW VARIENT
** ALEX BERENSO SUSPENDED FROM TWITTER YET AGAIN
** BIG TECH WON’T LET YOU TALK OPENLY ABOUT VACCINES
** LOCKDOWN AUTHORITARIANS REFUSE TO LET GO OF THEIR NEWFOUND POWERS
** INTERNAL CDC SLIDESHOW SAYS VACCINATED PEOPLE CAN STILL SPREAD “DELTA” COVID VARIENT
** DEMS PUSHING BIG TECH CENSORSHIP AGAINST AMERICANS TALKING OPENLY ABOUT VACCINES ISSUES
** WHITE HOUSE SPARKS MASS CONFUSION OVER LOCKDOWNS
** CDC – CENTERS FOR DOUBT & CONFUSION
** THE VACCINE WAS YOUR TICKET TO A NORMAL LIFE
** RESTRICTIONS ARE RAPICLY COMING BACK
** DEMOCRATS ARE DOUBLING DOWN ON CRAZY
** VACCINATED PEOPLE ARE GETTING THE VIRUS
** AMERICANS CAN HAVDLE THE TRUTH ABOUT THE PANDEMIC
** LORD FAUCI PRETENDS TO KNOW EVERYTHING
** REPETITION DOESN’T MAKE SOMETHING TRUE
** CASES & DEATHS PLUMMETED IN THE U.K. AMID VARIANT
** GLOBALIST DEMOCRATS ARE CALLING FOR CIVIL WAR WITH AMERICANS BY CREATING CONFUSION WITH THEIR MIXED MESSAGES ON MASKS AND VACCINES MANDATES
** FORCED MASKING HAS HURT KIDS & DAMAGED SOCIETY
** THE PEOPLE ENFORCING THE RULES NEVER FOLLOW THEM
** PELOCI: “can we take off our masks just for the photo? Would that be allowed?”
** WHEN MASKS ARE NOT CONVENIENT FOR YOU, YOU GET TO TAKE THEM OFF
** WHO THE HELL IS RUNNING THIS DOG AND PONY SHOW? NOT PELOSI, WHY WOULD SHE BE ASKING FOR PERMISSION IF SHE RUNS THE SHOW?
** HOW LONG WILL AMERICANS PUT UP WITH THIS?
** “JOURNALISTS” ACTING AS SHILLS FOR THE ELITE
** KANSAS CITY 41 KSHB: “Childress’s Mercy Hospital is operating to capacity, not only because of COVID-19 cases among youths who aren’t eligible to be vaccinated, but also due to ending mask policies.”
** CHILDREN’S MERCY HOSPITAL RESPONDS: “We continue to be able to meet the needs of our patients requiring hospitalization. The increase in children we are treating as in-patients is mainly due to respiratory illnesses.”
** LEADERS REFUSE TO LET GO OF THEIR NEWFOUND POWERS
** The Washington Post – Kathleen Neuzil: “We really need to shift toward a goal of preventing serious disease and disability and medical consequences, and not worry about every virus detected in somebody’s nose. It’s hard to do, but I think we have to become comfortable with coronavirus not going away.”
** MASKS FOREVERY- CDC CALLS FOR “UNIVERSAL MASKING” TO COMBAT NEW VARIENT
** ALEX BERENSO SUSPENDED FROM TWITTER YET AGAIN
** BIG TECH WON’T LET YOU TALK OPENLY ABOUT VACCINES
** LOCKDOWN AUTHORITARIANS REFUSE TO LET GO OF THEIR NEWFOUND POWERS
** INTERNAL CDC SLIDESHOW SAYS VACCINATED PEOPLE CAN STILL SPREAD “DELTA” COVID VARIENT
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