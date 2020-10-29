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Необходимые шаги для людей с диагнозом рак. Международный симпозиум "ПРАВДА О РАКЕ". Джозеф Меркола
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415 views • October 29, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод одного из выступлений на Международном симпозиуме «ПРАВДА О РАКЕ», прошедшего в Орландо, штат Флорида, 5-7 октября 2017 г.
Тема выступления: «Необходимые шаги для людей с диагнозом рак»
Докладчик: доктор Джозеф Меркола (Joseph Mercola).
Доктор Меркола – широко известный американский натуропат, основатель сайта www.mercola.com , который считается самым популярным в мире по натуральному оздоровлению. У сайта есть частично переведенная на русский язык версия: http://russian.mercola.com/. Упоминаемую в выступлении авторскую видеопрограмму «Диета против болезней» можно бесплатно посмотреть на сайте http://dietagainstdisease.com, а также на одноименном ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCBEvhszCR1PoKVuj4gBUkxw
На тему вредного влияния электромагнитных излучений рекомендуем также посмотреть фильм «Резонанс. Жизнь в океане микроволн» и 3-ю серию фильма «Правда о раке. Поиск методов лечения» по ссылке: https://medalternativa.info/video/elektromagnitnye-izlucheniya/
Над фильмом работали:
Перевод - Оксана Генина
Озвучка - Сергей Горин
Монтаж - Рафаэль Хабибуллин
Благодарим Оксану Генину, а также всех, кто принял участие в работе над фильмом, и всех, кто поддерживает проект! С вашей помощью мы можем делать больше!
Примите участие в распространении Правды – поддержите перевод на русский язык новых уникальных видеоматериалов! Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных фильмов на русском языке, а также способствовать их распространению. Правда должна быть доступна всем! Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Тема выступления: «Необходимые шаги для людей с диагнозом рак»
Докладчик: доктор Джозеф Меркола (Joseph Mercola).
Доктор Меркола – широко известный американский натуропат, основатель сайта www.mercola.com , который считается самым популярным в мире по натуральному оздоровлению. У сайта есть частично переведенная на русский язык версия: http://russian.mercola.com/. Упоминаемую в выступлении авторскую видеопрограмму «Диета против болезней» можно бесплатно посмотреть на сайте http://dietagainstdisease.com, а также на одноименном ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCBEvhszCR1PoKVuj4gBUkxw
На тему вредного влияния электромагнитных излучений рекомендуем также посмотреть фильм «Резонанс. Жизнь в океане микроволн» и 3-ю серию фильма «Правда о раке. Поиск методов лечения» по ссылке: https://medalternativa.info/video/elektromagnitnye-izlucheniya/
Над фильмом работали:
Перевод - Оксана Генина
Озвучка - Сергей Горин
Монтаж - Рафаэль Хабибуллин
Благодарим Оксану Генину, а также всех, кто принял участие в работе над фильмом, и всех, кто поддерживает проект! С вашей помощью мы можем делать больше!
Примите участие в распространении Правды – поддержите перевод на русский язык новых уникальных видеоматериалов! Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных фильмов на русском языке, а также способствовать их распространению. Правда должна быть доступна всем! Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
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