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Info - Le Dr. judy mikovits avec Kla.TV contre la censure mondiale de la vidéo de PLANdémie !
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8 views • July 10, 2020
La vidéo PLANdemie montre le Dr Judy Mikovits, microbiologiste, en conversation avec le cinéaste Mikki Willis.
Sur YouTube, Viméo et d'autres plateformes de publication, la vidéo est fortement censurée, c'est-à-dire qu'à peine mise en ligne elle est supprimée à nouveau.
Qu'est-ce qui rend cette vidéo si « dangereuse » ? Regardez et jugez par vous-même.
Lire la suite et source :
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&;lang=fr&id=16750&date=2020-07-08
Compte YouTube " Mario Gulina BE " :
https://www.youtube.com/channel/UCGjPskIqYLm4YFcm4dzckfg/videos
Sur YouTube, Viméo et d'autres plateformes de publication, la vidéo est fortement censurée, c'est-à-dire qu'à peine mise en ligne elle est supprimée à nouveau.
Qu'est-ce qui rend cette vidéo si « dangereuse » ? Regardez et jugez par vous-même.
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https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&;lang=fr&id=16750&date=2020-07-08
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