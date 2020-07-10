Info - Le Dr. judy mikovits avec Kla.TV contre la censure mondiale de la vidéo de PLANdémie !

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8 views • July 10, 2020





Sur YouTube, Viméo et d'autres plateformes de publication, la vidéo est fortement censurée, c'est-à-dire qu'à peine mise en ligne elle est supprimée à nouveau.



Qu'est-ce qui rend cette vidéo si « dangereuse » ? Regardez et jugez par vous-même.



Lire la suite et source :

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Compte YouTube " Mario Gulina BE " :

https://www.youtube.com/channel/UCGjPskIqYLm4YFcm4dzckfg/videos La vidéo PLANdemie montre le Dr Judy Mikovits, microbiologiste, en conversation avec le cinéaste Mikki Willis.Sur YouTube, Viméo et d'autres plateformes de publication, la vidéo est fortement censurée, c'est-à-dire qu'à peine mise en ligne elle est supprimée à nouveau.Qu'est-ce qui rend cette vidéo si « dangereuse » ? Regardez et jugez par vous-même.Lire la suite et source : https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage& ;lang=fr&id=16750&date=2020-07-08Compte YouTube " Mario Gulina BE " : Keywords healthliespolitic

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