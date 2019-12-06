ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ DAVID ICKE-ALEX JONES- ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΜΥΘΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ - 14/1/2011 LIAKOTV

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ DAVID ICKE-ALEX JONES- ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΜΥΘΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ 14/1/2011 ΣΤΟ LIAKOTV.

Σε κάποιο σημείο ο Δημοσθένης Λιακόπουλος μιλάει για την απόφαση των Μπαχομέχ της Μαύρης Αδελφότητας και της Λευκής αδελφότητας, τότε που οι Μπαχομέχ ήταν διαιρεμένοι σε δυο στρατόπεδα και δεν είχαν συμφωνήσει να βγει ο κλώνος από την κάστα Μπενεμόν.

Σήμερα το 2016 οι Μπαχομέχ είναι όλοι μαζί ενωμένοι στη Μαύρη Αδελφότητα από τότε που είχαν χωριστεί οι Νεφελίμ σε Μαύρη και Λευκή Ελίτ αρχικά και ύστερα ξανά σε Λευκή Αδελφότητα και Μαύρη Αδελφότητα με όλους τους Μπαχομέχ ενωμένους και τον Σαμαέλ αποφασισμένο να διοικήσει δίχως τις δυο αδελφότητες παρά μόνο με τα τσιράκια του και τους Ιλλουμινάτι.