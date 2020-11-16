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THE DEMOCRATS, FRAUDMATIC, DOMINION, AND SMARTMATIC RIGGED THE ELECTION - EXECUTE THEM ALL PATRIOTS
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THE U.S. CONSTITUTION IS MORE IMPORTANT THAN ( 1947 CORRUPT, RACKETEERING PENTAGON ); SENATE; CORRUPT CONGRESS; OR ANY GOVERNOR's LIFE.
THE ONLY JUSTICE FOR THIS TREASON IS BY KILLING THE TRAITORS THAT COMMITTED TREASON AGAINST THE U.S. PATRIOTS WILL HAVE TO ARREST THE TRAITORS AND EXECUTE THEM TO PREVENT A REVOLUTION THAT WILL KILL 80 MILLION.
THE FBI WILL BE ELIMINATED; DOJ WILL BE ELIMINATED. THERE WAS NO DOJ BEFORE 1870– PATRIOTS NEED NEITHER, AND WILL ELIMINATE BOTH.
RINO s WILL BE EXECUTED.
PATRIOTS, ELIMINATE E V E R Y DEMOCRAT POLITICIAN: SENATE, HOUSE, GOVERNOR; STATE LEGISLATOR, MAYOR, CITY COUNCIL MEMBER; AND COUNTY BOARD FOR THE REPUBLIC ( NOT DEMOCRACY ) OF AMERICA TO SURVIVE.
PATRIOTS, ELIMINATE EVERY PUBLIC GOVERNMENT HEALTH OFFICIAL THAT VIOLATED THE CONSTITUTION; ARREST AND EXECUTED (COUNTY, STATE, FEDERAL AND GATES ASSOCIATES);. NEVER AGAIN WILL DRIVEL FROM W.H.O. OWNED BY HIGH SCHOOL DROP-OUT BILL GATES BE LISTENED TO.
THE “PROBLEMS " AND CONSTITUTIONAL INFRINGEMENTS IN THE U.S. IN THE LAST 25 YEARS HAS BEEN THE RESULT ATTACKS BY THE PENTAGON.
### SEPTEMBER 11, 2001
[Field McConnell -Amalgam Virgo - Global Guardian -The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ] PROVES WITH EVIDENCE, SEPTEMBER 11, 2001 WAS PLANNED BY THE PENTAGON AND TRAITORS IN THE CANADIAN GOVERNMENT AND NATO. THE TRAITORS MUST BE EXECUTED ON PAY-PER-VIEW.
WITH THE EXECUTION OF THE DEMOCRATS; ABOLISHMENT OF AGENCIES AND THIS GOVERNMENT; THE PATRIOT ACT WILL BE ELIMINATED; OUR DNA PRESERVED UNMOLESTED BY NWO NAZI JOSEPH MENEGELE PERNA; THE REPUBLIC WILL GET A FRESH START AFTER WATERING THE TREES OF LIBERTY WITH THE BLOOD OF TRAITORS AND THE DEMOCRAT POLITICIANS.
### ATTEMPTED CIRCUMVENTION OF CONSITUTION BY PENTAGON PLANNED CORONA BIOWEAPON ATTACK ON U.S. CITIZENS; OUR ECONOMY; ELECTION INTEGRITY. THE PENTAGON WAS AN INTEGRAL PART OF THIS ELECTION FRAUD; SETTING UP THE “REASON” ( COVID-19) FOR MAIL-IN BALLOTS. JCS ARE TRAITORS AND WILL BE EXECUTED.
THE PENTAGON, NIH, FAUCI BIOWEAPON ATTACK IN WUHAN ON OCT 18, 2019; THE PENTAGON CONSTRUCTED WUHAN LAB; PENTAGON-PLANNED 7th U N MILITARY GAMES; THIS BIOWEAPON ATTACK COULD NOT HAVE HAPPENED WITHOUT PENTAGON, NIH, NIAID, U.S. ARMY BSL4 Ft DETRICK BIOWEAPON TERRORIST FACILITY ] PATRIOTS IN THE U S NEED TO; BY FORCE; ELIMINATE NIH, NIAID, FDA, CDC, HHS, US ARMY Ft DETRICK; AND THE COUNTERFEITING FOREIGN FEDERAL RESERVE (THAT PRINTED MONEY FOR UNNEEDED VACCINE; BRIBED GOVERNORS TO VIOLATE CONSTITUTION WITH EDICTS AND WARPSPEED ).
THERE IS NO NEED FOR THIS PENTAGON, CIA, OR LANGLY ANY LONGER. THEY ARE UNACCOUNTABLE [think; FASBE56; HAS STOLEN $ 200 TRIL ] ALL THESE TRAITOR GENERALS,GS EXECUTIVES, S E S; IN U.S. GOVERNMENT WILL BE ARRESTED AND EXECUTED.
THE PENTAGON THINKS THEY CAN CIRCUMVENT THE U.S. CONSTITUTION WITH NDAA; BULLSHIT; THIS PENTAGON WILL BE ELIMINATED TO PROTECT THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES.
THOSE THAT COVERED UP BENGHAZI, OBAMA PRINTING $ 3 TRILLION IN INDONESIA; KILLING SEAL TEAM 6; SELLING MILITARY SECRETS, URANIUM TO CHINA AND RUSSIA; COVERED UP FOR JOE BIDEN’S, JOHN KERRY, BILL AND HILLARY CLINTON’s CRIMINAL ACTIVITY; THEIR CREATION OF ISIS; OR INVOLVED IN SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK; WILL HAVE TO BE EXECUTED FOR TREASON.
212 BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS WILL HAVE BE ELIMINATED; STOCKS INCINERATED - INCLUDING WARSPEED. THE 14,000 DEATH SCIENTISTS WILL HAVE TO BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM AND EXECUTED FOR TREASON; NEVER TO RETURN TO NAZI BIOWEAPON TERRORISM.
REVOLUTION NWO AND DEMOCRAT POLITICANS WILL BE HUNTED DOWN AS ISRAEL HUNTED DOWN NAZI SS AND KILLED.
THE BEST THING TRAITORS TO THE U S CAN DO IS KILL THEMSELVES. BECAUSE WHEN PATRIOTS EXECUTE THEM; IT WON'T BE HIDDEN LIKE THE EXECUTION OF TRAITOR JOHN McCAIN.
VACCINES. TELL WARSPEED TO GO AWAY; U.S. CITIZENS DON’T WANT TO THEIR DNA CHANGED OR TO BE AROUND THOSE THAT CAVED TO THREATS. IF WARPSPEED SS RAID OR INVADE YOUR TOWNS; TERRORIZE YOUR CHILDREN. YOU HAVE THE COMMON-LAW RIGHTS UNDER THE MAGNA CARTA AND THE U.S. CONSTITUTION TO KILL THE THREAT. PERNA WILL NOT BE SHOT FULL OF ARROWS AS CUSTER WAS; HE WILL BE TURNED OVER TO LOCAL SHERIFF. IF HE RETURNS [A NUREMBERG HANGING PAY-PER-VIEW WILL RAISE $ BILLIONS ]
PATRIOTS WILL HAVE TO ELIMINATE; BY FORCE; EVERY CITY COUNCIL, COUNTY HEALTH OFFICIAL; COUNTY BOARD THAT ISSUED A SINGLE UNCONSTITUTIONAL CORONA / COVID19 EDICT.
IF ELECTRONIC VOTING MACHINES RETURN - THOSE POLITICIANS RESPONSIBLE WILL BE EXECUTED FASTER THAN THEY CAN SPELL D O M I N I O N AND S M A R T M A T I C
THERE SHOULD NEVER AGAIN ELECTRONIC VOTING MACHINES
IT IS TIME FOR THE PATRIOTS TO TAKE THE COUNTRY BACK FROM THE TRAITORS AND DEMOCRATS AND THAT WILL MEAN KILLING THEM. THEY WON’T UNDERSTAND ANYTHING ELSE EXCEPT FORCE.
WATER THE TREES LIBERTY WITH THEIR BLOOD.
ATTRITION WILL REDUCE KILL TYRANTS; THEY WILL FEAR BEING KILLED FOR TRYING TO ENFORCE UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
THE ONLY JUSTICE FOR THIS TREASON IS BY KILLING THE TRAITORS THAT COMMITTED TREASON AGAINST THE U.S. PATRIOTS WILL HAVE TO ARREST THE TRAITORS AND EXECUTE THEM TO PREVENT A REVOLUTION THAT WILL KILL 80 MILLION.
THE FBI WILL BE ELIMINATED; DOJ WILL BE ELIMINATED. THERE WAS NO DOJ BEFORE 1870– PATRIOTS NEED NEITHER, AND WILL ELIMINATE BOTH.
RINO s WILL BE EXECUTED.
PATRIOTS, ELIMINATE E V E R Y DEMOCRAT POLITICIAN: SENATE, HOUSE, GOVERNOR; STATE LEGISLATOR, MAYOR, CITY COUNCIL MEMBER; AND COUNTY BOARD FOR THE REPUBLIC ( NOT DEMOCRACY ) OF AMERICA TO SURVIVE.
PATRIOTS, ELIMINATE EVERY PUBLIC GOVERNMENT HEALTH OFFICIAL THAT VIOLATED THE CONSTITUTION; ARREST AND EXECUTED (COUNTY, STATE, FEDERAL AND GATES ASSOCIATES);. NEVER AGAIN WILL DRIVEL FROM W.H.O. OWNED BY HIGH SCHOOL DROP-OUT BILL GATES BE LISTENED TO.
THE “PROBLEMS " AND CONSTITUTIONAL INFRINGEMENTS IN THE U.S. IN THE LAST 25 YEARS HAS BEEN THE RESULT ATTACKS BY THE PENTAGON.
### SEPTEMBER 11, 2001
[Field McConnell -Amalgam Virgo - Global Guardian -The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ] PROVES WITH EVIDENCE, SEPTEMBER 11, 2001 WAS PLANNED BY THE PENTAGON AND TRAITORS IN THE CANADIAN GOVERNMENT AND NATO. THE TRAITORS MUST BE EXECUTED ON PAY-PER-VIEW.
WITH THE EXECUTION OF THE DEMOCRATS; ABOLISHMENT OF AGENCIES AND THIS GOVERNMENT; THE PATRIOT ACT WILL BE ELIMINATED; OUR DNA PRESERVED UNMOLESTED BY NWO NAZI JOSEPH MENEGELE PERNA; THE REPUBLIC WILL GET A FRESH START AFTER WATERING THE TREES OF LIBERTY WITH THE BLOOD OF TRAITORS AND THE DEMOCRAT POLITICIANS.
### ATTEMPTED CIRCUMVENTION OF CONSITUTION BY PENTAGON PLANNED CORONA BIOWEAPON ATTACK ON U.S. CITIZENS; OUR ECONOMY; ELECTION INTEGRITY. THE PENTAGON WAS AN INTEGRAL PART OF THIS ELECTION FRAUD; SETTING UP THE “REASON” ( COVID-19) FOR MAIL-IN BALLOTS. JCS ARE TRAITORS AND WILL BE EXECUTED.
THE PENTAGON, NIH, FAUCI BIOWEAPON ATTACK IN WUHAN ON OCT 18, 2019; THE PENTAGON CONSTRUCTED WUHAN LAB; PENTAGON-PLANNED 7th U N MILITARY GAMES; THIS BIOWEAPON ATTACK COULD NOT HAVE HAPPENED WITHOUT PENTAGON, NIH, NIAID, U.S. ARMY BSL4 Ft DETRICK BIOWEAPON TERRORIST FACILITY ] PATRIOTS IN THE U S NEED TO; BY FORCE; ELIMINATE NIH, NIAID, FDA, CDC, HHS, US ARMY Ft DETRICK; AND THE COUNTERFEITING FOREIGN FEDERAL RESERVE (THAT PRINTED MONEY FOR UNNEEDED VACCINE; BRIBED GOVERNORS TO VIOLATE CONSTITUTION WITH EDICTS AND WARPSPEED ).
THERE IS NO NEED FOR THIS PENTAGON, CIA, OR LANGLY ANY LONGER. THEY ARE UNACCOUNTABLE [think; FASBE56; HAS STOLEN $ 200 TRIL ] ALL THESE TRAITOR GENERALS,GS EXECUTIVES, S E S; IN U.S. GOVERNMENT WILL BE ARRESTED AND EXECUTED.
THE PENTAGON THINKS THEY CAN CIRCUMVENT THE U.S. CONSTITUTION WITH NDAA; BULLSHIT; THIS PENTAGON WILL BE ELIMINATED TO PROTECT THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES.
THOSE THAT COVERED UP BENGHAZI, OBAMA PRINTING $ 3 TRILLION IN INDONESIA; KILLING SEAL TEAM 6; SELLING MILITARY SECRETS, URANIUM TO CHINA AND RUSSIA; COVERED UP FOR JOE BIDEN’S, JOHN KERRY, BILL AND HILLARY CLINTON’s CRIMINAL ACTIVITY; THEIR CREATION OF ISIS; OR INVOLVED IN SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK; WILL HAVE TO BE EXECUTED FOR TREASON.
212 BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS WILL HAVE BE ELIMINATED; STOCKS INCINERATED - INCLUDING WARSPEED. THE 14,000 DEATH SCIENTISTS WILL HAVE TO BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM AND EXECUTED FOR TREASON; NEVER TO RETURN TO NAZI BIOWEAPON TERRORISM.
REVOLUTION NWO AND DEMOCRAT POLITICANS WILL BE HUNTED DOWN AS ISRAEL HUNTED DOWN NAZI SS AND KILLED.
THE BEST THING TRAITORS TO THE U S CAN DO IS KILL THEMSELVES. BECAUSE WHEN PATRIOTS EXECUTE THEM; IT WON'T BE HIDDEN LIKE THE EXECUTION OF TRAITOR JOHN McCAIN.
VACCINES. TELL WARSPEED TO GO AWAY; U.S. CITIZENS DON’T WANT TO THEIR DNA CHANGED OR TO BE AROUND THOSE THAT CAVED TO THREATS. IF WARPSPEED SS RAID OR INVADE YOUR TOWNS; TERRORIZE YOUR CHILDREN. YOU HAVE THE COMMON-LAW RIGHTS UNDER THE MAGNA CARTA AND THE U.S. CONSTITUTION TO KILL THE THREAT. PERNA WILL NOT BE SHOT FULL OF ARROWS AS CUSTER WAS; HE WILL BE TURNED OVER TO LOCAL SHERIFF. IF HE RETURNS [A NUREMBERG HANGING PAY-PER-VIEW WILL RAISE $ BILLIONS ]
PATRIOTS WILL HAVE TO ELIMINATE; BY FORCE; EVERY CITY COUNCIL, COUNTY HEALTH OFFICIAL; COUNTY BOARD THAT ISSUED A SINGLE UNCONSTITUTIONAL CORONA / COVID19 EDICT.
IF ELECTRONIC VOTING MACHINES RETURN - THOSE POLITICIANS RESPONSIBLE WILL BE EXECUTED FASTER THAN THEY CAN SPELL D O M I N I O N AND S M A R T M A T I C
THERE SHOULD NEVER AGAIN ELECTRONIC VOTING MACHINES
IT IS TIME FOR THE PATRIOTS TO TAKE THE COUNTRY BACK FROM THE TRAITORS AND DEMOCRATS AND THAT WILL MEAN KILLING THEM. THEY WON’T UNDERSTAND ANYTHING ELSE EXCEPT FORCE.
WATER THE TREES LIBERTY WITH THEIR BLOOD.
ATTRITION WILL REDUCE KILL TYRANTS; THEY WILL FEAR BEING KILLED FOR TRYING TO ENFORCE UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
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