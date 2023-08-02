'ILLEGAL CHINESE COVID LAB IN OAKLAND CA WARNING!

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WHILE MILLIONS OF AMERICANS ARE FIXATED ON BRAINLESS ENTERTAINMENT THE CHINESE ARE SECRETLY TAKING OVER AMERICA. YOU BETTER PREP, PRAY & STAY THE HELL OUT OF THE WAY. OUR TRAITOR POLITICIANS AND CORPORATE LEADERS HAVE SOLD US OUT. THESE NAZIS ARE FIXATED ON DESTROYING ALL AMERICANS...WAKEUP!!!