У Христа много 👑 корон (диадим Откр 19:12). 7 Корон в 📜 Новый Иерусалим из Свитков мёртвого моря. Протокол 2 ноября 2025 г

ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/10yBcn7hc0otDdFKv2UwmrvB_Wg5_gljj/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1bfEzmoXQUKZtegtDROZnv7gMhmnq9xWX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1VG1Dxn52WNm2wcavs_g8OlVnKaNt61rw/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/16RC0fKOjfolMl1SueJWtbwQok6lm6qoR/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1-BKG8gwqObAHd5hqo6EKbX-ZrqEk-dQS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EOCFyB1ALANlZhKiX2Z2oekBwNaQadDH/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
c05-7-1-were-in-big-trouble-new-jerusalem-dss.docx https://docs.google.com/document/d/1WZDhvzAyG_Dwy-JQVSCQhCfNSIh6I38C/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Лиланда (англ)
New Jerusalem Reconstruction 4Q554
https://vimeo.com/manage/videos/1132085748
https://www.bitchute.com/video/punDcM8Unw9F/
Транскрипт к видео - прокрутите до курса Course 05-7 https://leelandjones.wordpress.com/course-05/
Фрагменты:
“У Христа Много Корон.
При чтении Свитка Новый Иерусалим мы обнаруживаем описание 7 корон. Может ли этот текст относиться к тем многочисленным коронам (диадимам) Христа из Откровения 19:12?
Откр 19:12 ...на голове Его много диадим...
Rev 19:12 KJV “and on his head were many crowns” = “и на Его голове было много корон” https://biblehub.com/kjvs/revelation/19.htm
7 Корон в Свитке Новый Иерусалим из Свитков Мёртвого моря
Ниже приводится сохранившийся фрагмент 3-й колонки текста из Свитка Новый Иерусалим 4Q554 (New Jerusalem Scroll 4Q554):
• виноград когда он покидает/оставляет
ветвь [и четвёртая корона... ] (the grape when it leaves the
branch [and the fourth crown... ])
• сияние/лучезарность в них и пят[ая] корона [ ... ] (radiance in them and the fi[fth] crown [ ... ])
• внутри крышки/покрова ковчега и шестая корона [ … и] (inside of the ark-cover and the sixth crown [ ... and the])
• седьмая [корона] в форме кущи/шалаша/палатки [...] (seventh [crown] in the shape of a booth [...])
• чтобы Первосвященник одевался [вслед/соответственно своему отцу/после своего отца…] (that the High Priest dress [after his father …])
В Есфири 8:15 мы видим на голове Мардохея одновременно корону (венок) stēphanos и диадему diadēma.
Есф 8:15 ABP И вышел Мардохей одетый в царскую одежду, с золотым венцом (g4735 stēphanos Στέφανος) и диадемой (diadēma) из пурпурного виссона.
https://biblehub.com/interlinear/apostolic/esther/8.htm
возлагаемая на голову Иисуса, состоит из нескольких корон (венцов).
Зах 6:11 ...сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого,
12 и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, — имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастёт из Своего корня и создаст храм Господень.
Zech 6:11-12 KJV make crowns... Behold the man whose name is The
Branch = сделай короны… Вот человек/мужчина, чьё имя Ветвь; и он произрастёт из своего места, и он построит храм Господа.”
https://biblehub.com/kjvs/zechariah/6.htm
Обратите внимание на то, что “ветвь” упоминается в 1м стихе Свитка Новый Иерусалим 4Q554
См. также
- про Иезавель - в Протоколе от 27 октября 2024 г.
https://cloud.mail.ru/public/Wfs6/DfBpeR3PT
https://www.youtube.com/watch?v=QrHN7MrziaI
- про корону Алеф Тав
Alpha Omega's Crown of 12 Gemstones
https://www.youtube.com/watch?v=T2U30gbDKlk&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=6
ориг. Лиланда англ.
https://old.bitchute.com/video/K8oIYi7Wdmm4/
Помазание и Коронация Царя
англ. https://leelandjones.com/blog/all-about-anointing-crowning-the-king
рус
pdf https://drive.google.com/file/d/1OrwdaTFvyZ1w6qbox_ANOKRBrjpUhgfE/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1mJEwuSLVvsSTW4eqotNQwUM4jQYtJQ-Y/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1AePx8Eg4FLYUQVTYMVoMZKrtMKt5oWZX/view?usp=sharing
Anointing & Crowning the King