У Христа много 👑 корон (диадим Откр 19:12). 7 Корон в 📜 Новый Иерусалим из Свитков мёртвого моря. Протокол 2 ноября 2025 г

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/10yBcn7hc0otDdFKv2UwmrvB_Wg5_gljj/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1bfEzmoXQUKZtegtDROZnv7gMhmnq9xWX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1VG1Dxn52WNm2wcavs_g8OlVnKaNt61rw/view?usp=sharing





Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/16RC0fKOjfolMl1SueJWtbwQok6lm6qoR/view?usp=sharing





Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1-BKG8gwqObAHd5hqo6EKbX-ZrqEk-dQS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1EOCFyB1ALANlZhKiX2Z2oekBwNaQadDH/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

c05-7-1-were-in-big-trouble-new-jerusalem-dss.docx https://docs.google.com/document/d/1WZDhvzAyG_Dwy-JQVSCQhCfNSIh6I38C/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true





Лиланда (англ)

New Jerusalem Reconstruction 4Q554

https://vimeo.com/manage/videos/1132085748

https://www.bitchute.com/video/punDcM8Unw9F/

Транскрипт к видео - прокрутите до курса Course 05-7 https://leelandjones.wordpress.com/course-05/





Фрагменты:

“У Христа Много Корон.

При чтении Свитка Новый Иерусалим мы обнаруживаем описание 7 корон. Может ли этот текст относиться к тем многочисленным коронам (диадимам) Христа из Откровения 19:12?

Откр 19:12 ...на голове Его много диадим...

Rev 19:12 KJV “and on his head were many crowns” = “и на Его голове было много корон” https://biblehub.com/kjvs/revelation/19.htm





7 Корон в Свитке Новый Иерусалим из Свитков Мёртвого моря

Ниже приводится сохранившийся фрагмент 3-й колонки текста из Свитка Новый Иерусалим 4Q554 (New Jerusalem Scroll 4Q554):

• виноград когда он покидает/оставляет

ветвь [и четвёртая корона... ] (the grape when it leaves the

branch [and the fourth crown... ])

• сияние/лучезарность в них и пят[ая] корона [ ... ] (radiance in them and the fi[fth] crown [ ... ])

• внутри крышки/покрова ковчега и шестая корона [ … и] (inside of the ark-cover and the sixth crown [ ... and the])

• седьмая [корона] в форме кущи/шалаша/палатки [...] (seventh [crown] in the shape of a booth [...])

• чтобы Первосвященник одевался [вслед/соответственно своему отцу/после своего отца…] (that the High Priest dress [after his father …])





В Есфири 8:15 мы видим на голове Мардохея одновременно корону (венок) stēphanos и диадему diadēma.

Есф 8:15 ABP И вышел Мардохей одетый в царскую одежду, с золотым венцом (g4735 stēphanos Στέφανος) и диадемой (diadēma) из пурпурного виссона.

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/esther/8.htm





возлагаемая на голову Иисуса, состоит из нескольких корон (венцов).

Зах 6:11 ...сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого,

12 и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, — имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастёт из Своего корня и создаст храм Господень.

Zech 6:11-12 KJV make crowns... Behold the man whose name is The

Branch = сделай короны… Вот человек/мужчина, чьё имя Ветвь; и он произрастёт из своего места, и он построит храм Господа.”

https://biblehub.com/kjvs/zechariah/6.htm

Обратите внимание на то, что “ветвь” упоминается в 1м стихе Свитка Новый Иерусалим 4Q554





См. также





- про Иезавель - в Протоколе от 27 октября 2024 г.

https://cloud.mail.ru/public/Wfs6/DfBpeR3PT

https://www.youtube.com/watch?v=QrHN7MrziaI





- про корону Алеф Тав

Alpha Omega's Crown of 12 Gemstones

https://www.youtube.com/watch?v=T2U30gbDKlk&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=6

ориг. Лиланда англ.

https://vimeo.com/1108404321

https://old.bitchute.com/video/K8oIYi7Wdmm4/





Помазание и Коронация Царя

англ. https://leelandjones.com/blog/all-about-anointing-crowning-the-king

рус

pdf https://drive.google.com/file/d/1OrwdaTFvyZ1w6qbox_ANOKRBrjpUhgfE/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1mJEwuSLVvsSTW4eqotNQwUM4jQYtJQ-Y/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1AePx8Eg4FLYUQVTYMVoMZKrtMKt5oWZX/view?usp=sharing

Anointing & Crowning the King

https://vimeo.com/showcase/9068744?video=648584897