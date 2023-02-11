Ο Κ. Μπογδάνος στην Βουλή για την απαγόρευση συμμετοχής του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές

"Απο εκεί που δεν το περιμέναμε, ακούστηκαν πολύ μεγάλες αλήθειες για την απαγόρευση καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές…

Αφήστε στην άκρη την οποιαδήποτε άποψη έχετε για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και αφιερώστε λίγα λεπτά να τον ακούσετε…

Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι της ομιλίας του, δυστυχώς ήταν ο μόνος που είπε μέσα σε λίγα λεπτά, όσα δεν είπε ποτέ κανείς… και στέκομαι ΜΟΝΟ στην ομιλία…



Καλλιόπη Σουφλή "

https://attikanea.info/%CE%BA%CE%B9-%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%82-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5/#comment-103285



Το βίντεο είναι αναμετάδοση από το κανάλι Constantinos Bogdanos

https://www.youtube.com/watch?v=dioXnsPiQL0&t=15s

