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LA MÉMOIRE DE L’EAU - L’intelligence et l’énergie sont partout ! - VOFR (Français) (2014)
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24 views • March 06, 2021
L'eau, c'est la vie. Mais cet élément que nous croyons bien connaître aurait peut-être des propriétés insoupçonnées, et jouerait un rôle encore plus important que nous ne l'imaginions dans notre biologie.
C'est en tout cas ce que pensent les partisans d'une étonnante théorie : la mémoire de l'eau. Pour le professeur Luc Montagnier, l'eau serait capable de reproduire les effets d'une substance avec laquelle elle a été en contact, même lorsque la substance ne s'y trouve plus. L'eau aurait donc la capacité de garder en mémoire les propriétés des molécules.
Et si la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'autisme, le VIH et même le cancer pouvaient être traités grâce à cette théorie controversée ?

Réalisateurs : Christian Manil et Laurent Lichtenstein
Producteur : Daniel Leconte
Année : 2014

Liens utiles :
https://fr.resonancescience.org/blog/La-memoire-de-leau-une-nouvelle-fois-demontree

https://www.bychouchouetloulou.com/la-memoire-de-l-eau/

https://www.cafe-sciences.org/le-professeur-montagnier-et-la-memoire-de-leau/

https://eveilhomme.com/2019/04/19/la-memoire-de-leau-prouvee-par-le-prix-nobel-luc-montagnier-les-implications-spirituelles-sont-enormes/

Je remercie la chaîne YouTube « wocomoDOCS » d'où est tirée cette vidéo :
https://www.youtube.com/channel/UCeo9P_uFXJOi4v0XvHczGRQ

Lien de la vidéo originale :
https://youtu.be/feKMcr--tM0

Merci et bon visionnage



Le doute, s'il est de bonne foi, amène l'examen et l'examen la lumière
(Sosthène de La Rochefoucauld-Doudeauville, Le livre des pensées, 1861)
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luc montagnier
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