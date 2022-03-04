BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

IFQ90 - Émission du 3 mars 2022 avec Patrick Jaulent
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
20 views • March 04, 2022
3 mars 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions90:e
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F

Dans cette 90e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir pour la troisième fois Patrick Jaulent, expert en stratégie et en cyber-sécurité.
Il nous présentera aujourd'hui la cyber Sécurité au service de la vérité sur invasion en Ukraine.

Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur

Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com

Solidarita : https://solidarita.net

Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur

DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/

Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/

Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2

Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg

Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp

👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery

Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery

Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

VK : https://m.vk.com/id665557322

Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel

👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2

Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé
• Présentation PowerPoint "Les armées secrètes de l'OTAN" : https://cutt.ly/NAgOwXm

PDF : https://cutt.ly/tAgI7tG
• Guerres dans le monde au 26.02.22
180 guerres depuis 1945, dont 119 terminées et 61 en cours.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_contemporaines
• Le documentaire de Anne-Laure Bonnel - Donbass :
https://youtu.be/6Oh-IE2zmJc
ou https://odysee.com/@Poil%C3%A0gratter:3/DONBASS:9
• Message de Anne-Laure Bonnel du 22.07.21 sur le Donbass : https://www.youtube.com/watch?v=rDcISXdWhkc
• L'OTAN, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord
• L'OTAN, site officiel : https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html
• Pacte de Varsovie, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_de_Varsovie
• L'armée secrète de l'OTAN (Gladio/Stay Behind)
Reportage de Emmanuel Amara le 5.05.11
https://odysee.com/@GrainDeSableODYSEE:a/documentaire-1950-1980-le-scandale-des:3
ou https://www.youtube.com/watch?v=6G-1dDMCgTI
• Réseau Stay Behind, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Stay-behind
• Gladio, la branche italienne de Stay Behind, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gladio
• Attentat de la fête de la bière à Munich - 26.09.80 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_l%27Oktoberfest

• Les tueries du Brabant Wallon :

Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tueries_du_Brabant

Article de RTL - 24.09.15 : https://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/il-y-a-30-ans-lles-tueurs-du-brabant-menaient-leur-premiere-tuerie-de-masse-le-delai-de-prescription-approche-va-t-il-etre-allonge--756866.aspx
• Manuel d'instruction militaire de William Westmoreland (U.S. Army Field Manual 30-31B) : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_Field_Manual_30-31B

Le Manuel : http://cryptome.info/fm30-31b/FM30-31B.htm
• P-26, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/P-26
• Maudet et la P-26 : http://m.20min.ch/ro/news/geneve/story/16942178

Scandale des Fiches (Suisse) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_des_fiches
• Frank Gardiner Wisner : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frank_Wisner
• Frank G. Wisner, le fils de Gardiner : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frank_G._Wisner
• Pal Sarkozy, ex-conjoint de Christine de Ganay : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Nicolas_Sarkozy#P%C3%A1l_Sarkozy
• Nicolas Sarkozy : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
• Déclaration de Nicolas Sarkozy, Président de la République sur les priorités et défis de la politique étrangère de la France, à Paris le 16 janvier 2009 : https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2009/01/16/declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur-les-priorites-et-defis-de-la-politique-etrangere-de-la-france-a-paris-le-16-janvier-2009
• La vidéo du discours de Sarkozy du 16.01.09 : https://m.youtube.com/watch?v=g4xPXf4Zt1w

suite sur la page de Chloé F.
Keywords
ukraineinformationgeopolitiquemondialismevaccincovideveil des conscienceslaboratoires
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Industry lobbying gutted California&#8217;s PFAS pesticide ban, lawmaker says bill now only &#8216;a shell&#8217;

Industry lobbying gutted California’s PFAS pesticide ban, lawmaker says bill now only ‘a shell’

Willow Tohi
Accenture Agrees to $25 Million Settlement with DOJ Over Diversity Discrimination Claims

Accenture Agrees to $25 Million Settlement with DOJ Over Diversity Discrimination Claims

Douglas Harrington
Malaysia Detains Three Israel-Bound Containers at Port, Bloomberg Reports

Malaysia Detains Three Israel-Bound Containers at Port, Bloomberg Reports

Garrison Vance
Trump to Meet Gulf Leaders as U.S. Assesses Yemen and Regional Security

Trump to Meet Gulf Leaders as U.S. Assesses Yemen and Regional Security

Belle Carter
Witch Hunt Against Dissent: How the UK Criminalized Support for Gaza Activism

Witch Hunt Against Dissent: How the UK Criminalized Support for Gaza Activism

Chase Codewell
CLARITY Act Stalls in Senate as Crypto-Related Stocks Decline

CLARITY Act Stalls in Senate as Crypto-Related Stocks Decline

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy