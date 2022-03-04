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IFQ90 - Émission du 3 mars 2022 avec Patrick Jaulent
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20 views • March 04, 2022
3 mars 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions90:e
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 90e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir pour la troisième fois Patrick Jaulent, expert en stratégie et en cyber-sécurité.
Il nous présentera aujourd'hui la cyber Sécurité au service de la vérité sur invasion en Ukraine.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé
• Présentation PowerPoint "Les armées secrètes de l'OTAN" : https://cutt.ly/NAgOwXm
PDF : https://cutt.ly/tAgI7tG
• Guerres dans le monde au 26.02.22
180 guerres depuis 1945, dont 119 terminées et 61 en cours.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_contemporaines
• Le documentaire de Anne-Laure Bonnel - Donbass :
https://youtu.be/6Oh-IE2zmJc
ou https://odysee.com/@Poil%C3%A0gratter:3/DONBASS:9
• Message de Anne-Laure Bonnel du 22.07.21 sur le Donbass : https://www.youtube.com/watch?v=rDcISXdWhkc
• L'OTAN, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord
• L'OTAN, site officiel : https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html
• Pacte de Varsovie, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_de_Varsovie
• L'armée secrète de l'OTAN (Gladio/Stay Behind)
Reportage de Emmanuel Amara le 5.05.11
https://odysee.com/@GrainDeSableODYSEE:a/documentaire-1950-1980-le-scandale-des:3
ou https://www.youtube.com/watch?v=6G-1dDMCgTI
• Réseau Stay Behind, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Stay-behind
• Gladio, la branche italienne de Stay Behind, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gladio
• Attentat de la fête de la bière à Munich - 26.09.80 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_l%27Oktoberfest
• Les tueries du Brabant Wallon :
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tueries_du_Brabant
Article de RTL - 24.09.15 : https://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/il-y-a-30-ans-lles-tueurs-du-brabant-menaient-leur-premiere-tuerie-de-masse-le-delai-de-prescription-approche-va-t-il-etre-allonge--756866.aspx
• Manuel d'instruction militaire de William Westmoreland (U.S. Army Field Manual 30-31B) : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_Field_Manual_30-31B
Le Manuel : http://cryptome.info/fm30-31b/FM30-31B.htm
• P-26, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/P-26
• Maudet et la P-26 : http://m.20min.ch/ro/news/geneve/story/16942178
Scandale des Fiches (Suisse) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_des_fiches
• Frank Gardiner Wisner : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frank_Wisner
• Frank G. Wisner, le fils de Gardiner : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frank_G._Wisner
• Pal Sarkozy, ex-conjoint de Christine de Ganay : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Nicolas_Sarkozy#P%C3%A1l_Sarkozy
• Nicolas Sarkozy : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
• Déclaration de Nicolas Sarkozy, Président de la République sur les priorités et défis de la politique étrangère de la France, à Paris le 16 janvier 2009 : https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2009/01/16/declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur-les-priorites-et-defis-de-la-politique-etrangere-de-la-france-a-paris-le-16-janvier-2009
• La vidéo du discours de Sarkozy du 16.01.09 : https://m.youtube.com/watch?v=g4xPXf4Zt1w
suite sur la page de Chloé F.
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
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Il nous présentera aujourd'hui la cyber Sécurité au service de la vérité sur invasion en Ukraine.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
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Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
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■ Sources Chloé
• Présentation PowerPoint "Les armées secrètes de l'OTAN" : https://cutt.ly/NAgOwXm
PDF : https://cutt.ly/tAgI7tG
• Guerres dans le monde au 26.02.22
180 guerres depuis 1945, dont 119 terminées et 61 en cours.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_contemporaines
• Le documentaire de Anne-Laure Bonnel - Donbass :
https://youtu.be/6Oh-IE2zmJc
ou https://odysee.com/@Poil%C3%A0gratter:3/DONBASS:9
• Message de Anne-Laure Bonnel du 22.07.21 sur le Donbass : https://www.youtube.com/watch?v=rDcISXdWhkc
• L'OTAN, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord
• L'OTAN, site officiel : https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html
• Pacte de Varsovie, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_de_Varsovie
• L'armée secrète de l'OTAN (Gladio/Stay Behind)
Reportage de Emmanuel Amara le 5.05.11
https://odysee.com/@GrainDeSableODYSEE:a/documentaire-1950-1980-le-scandale-des:3
ou https://www.youtube.com/watch?v=6G-1dDMCgTI
• Réseau Stay Behind, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Stay-behind
• Gladio, la branche italienne de Stay Behind, Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gladio
• Attentat de la fête de la bière à Munich - 26.09.80 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_l%27Oktoberfest
• Les tueries du Brabant Wallon :
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tueries_du_Brabant
Article de RTL - 24.09.15 : https://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/il-y-a-30-ans-lles-tueurs-du-brabant-menaient-leur-premiere-tuerie-de-masse-le-delai-de-prescription-approche-va-t-il-etre-allonge--756866.aspx
• Manuel d'instruction militaire de William Westmoreland (U.S. Army Field Manual 30-31B) : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_Field_Manual_30-31B
Le Manuel : http://cryptome.info/fm30-31b/FM30-31B.htm
• P-26, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/P-26
• Maudet et la P-26 : http://m.20min.ch/ro/news/geneve/story/16942178
Scandale des Fiches (Suisse) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_des_fiches
• Frank Gardiner Wisner : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frank_Wisner
• Frank G. Wisner, le fils de Gardiner : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frank_G._Wisner
• Pal Sarkozy, ex-conjoint de Christine de Ganay : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Nicolas_Sarkozy#P%C3%A1l_Sarkozy
• Nicolas Sarkozy : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
• Déclaration de Nicolas Sarkozy, Président de la République sur les priorités et défis de la politique étrangère de la France, à Paris le 16 janvier 2009 : https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2009/01/16/declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur-les-priorites-et-defis-de-la-politique-etrangere-de-la-france-a-paris-le-16-janvier-2009
• La vidéo du discours de Sarkozy du 16.01.09 : https://m.youtube.com/watch?v=g4xPXf4Zt1w
suite sur la page de Chloé F.
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