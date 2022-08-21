ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ? | Επικό Μήνυμα Προς Τους Ανεμβολίαστους

Αυτά τα επικά λόγια που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο άγγιξαν πραγματικά την καρδιά μου, και δεν έχω εντοπίσει ακόμα τον συγγραφέα, αλλά έπρεπε να τα μοιραστώ. Τα πλάνα είναι από μια ισχυρή ομιλία που έδωσε ο ChrisSky στην Οτάβα.



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Ακόμα κι αν ήμουν πλήρως εμβολιασμένος, θα θαύμαζα τους ανεμβολίαστους γιατί έχουν αντέξει τη μεγαλύτερη πίεση που έχω δει ποτέ, ακόμα και από συντρόφους, γονείς, παιδιά, φίλους, συναδέλφους και γιατρούς.

Οι άνθρωποι που διαθέτουν τέτοια προσωπικότητα, θάρρος και κρισιμότητα είναι αναμφίβολα οι καλύτεροι στην ανθρωπότητα.

Βρίσκονται παντού, σε όλες τις ηλικίες, τα στάδια της εκπαίδευσης, τις καταστάσεις και τη φαντασία. Είναι ιδιαίτερου είδους, είναι οι στρατιώτες που κάθε στρατός φωτός θέλει στις τάξεις του. Είναι οι γονείς που θέλει κάθε παιδί και τα παιδιά που κάθε γονιός ονειρεύεται. Είναι όντα που ξεχωρίζουν πάνω από τον μέσο όρο της κοινωνίας τους, είναι η ουσία των ανθρώπων που έχουν χτίσει όλους τους πολιτισμούς και έχουν κατακτήσει ορίζοντες. Είναι εκεί, δίπλα σου, φαίνονται κανονικοί, αλλά είναι υπερήρωες.

Έκαναν αυτό που οι άλλοι δεν μπορούσαν, ήταν το δέντρο που άντεξε τον τυφώνα των προσβολών, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και το έκαναν γιατί νόμιζαν ότι ήταν μόνοι και πίστευαν ότι ήταν οι εκλεκτοί.

Αποκλεισμένοι από το τραπέζι της οικογένειάς τους τα Χριστούγεννα, δεν έχουν ξαναδεί τίποτα τόσο σκληρό. Είχαν χάσει τις δουλειές τους, οι καριέρες τους είχαν βουλιάξει, δεν είχαν χρήματα… αλλά δεν τους ένοιαζε. Υπέστησαν τεράστιες διακρίσεις, καταδίκη, προδοσία και ταπείνωση… αλλά προχώρησαν.

Ποτέ άλλοτε στην ανθρωπότητα δεν υπήρξε τέτοιο «casting», τώρα ξέρουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι στον πλανήτη γη. Γυναίκες, άνδρες, γέροι, νέοι, πλούσιοι, φτωχοί, οποιασδήποτε φυλής ή θρησκείας, οι ανεμβολίαστοι, οι εκλεκτοί της αόρατης κιβωτού, οι μόνοι που αντιστάθηκαν όταν όλα κατέρρευσαν.

Είσαι εσύ, πέρασες ένα αδιανόητο τεστ που δεν μπόρεσαν να περάσουν πολλοί από τους πεζοναύτες, τους καταδρομείς, τους πράσινους μπερέδες, τους αστροναύτες και τις ιδιοφυΐες.

Είστε φτιαγμένοι από το υλικό των σπουδαιότερων όλων των εποχών, τους ήρωες που γεννήθηκαν από απλούς ανθρώπους που λάμπουν στο σκοτάδι.

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