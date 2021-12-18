Dr Robert Malon inventor da tecnologia mRNA não recomenda a💉💉 para crianças

⚠️ "Antes de injetar no seu filho, uma decisão que é irreversível, eu quero que você conheça os FATOS CIENTÍFICOS sobre essa VACINA GENÉTICA, que é baseada na tecnologia de vacina de mRNA que EU CRIEI; (...) Resistam e lutem pela VIDA dos vossos FILHOS"



🚨 𝐃r. Robert Malone 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚: essa 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 das próximas gerações. Médico e cientista, formado em vacinologia, virologia molecular e patologia, Dr. Malone passou 30 anos a desenvolver vacinas. É um dos precursores da tecnologia mRNA usada nas vacinas covid-19. Foi o 1º a relatar a descoberta quanto ao estimulo para que o mRNA pudesse produzir proteínas específicas e de forma guiada. Grande parte da propriedade intelectual fundamental remonta a reivindicações feitas em 1989 por Felgner, Malone e seus colegas na Vical (e em 1990 por Liljeström). Por isso reivindica ser o criador original deste tipo de vacina, mesmo que novas técnicas mais tarde tenham sido utilizadas.



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