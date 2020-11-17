Danimarka SALGIN YASASINI Bastırdı...

Danimarka'da "Aşılanması gereken insan gruplarını tanımlayabilecek" yeni bir yasayla ilgili 9 günlük protestolar 13 Kasım'a kadar sürmüş.Açık istişare dönemi 13 Kasım'da sona ermiş, ciddi eleştiriler olmuş. Yasada zorunlu aşılamanın kaldırılmasıyla ilgili bir revizyon söz konusu. 13 Aralık'ta bir karar bekleniyor.KAYNAKLAR :***1 hafta boyunca insanların protestosu sonuç vermiş.Darısı diğer ülkelerin başına!Salgın yasasının içeriğinde zorunlu aşılar ve zorunlu ilaçlar vb. varmış. Yasanın çöpe gitmesinden dolayı epey mutlu görünüyorlar. Mücadele henüz bitmedi diyor. Normal hayatlarını geri alana kadar uğraşacaklar gibi görünüyor.Yasa içeriği temel olarak şöyle:- Tehlikeli hastalıklarla enfekte(!) kişiler zorla muayene edilebilir, hastaneye kaldırılabilir, tedavi edilebilir ve tecrit altına alınabilir.- Danimarka Sağlık Otoritesi, tehlikeli bir hastalığı kontrol altına almak ve ortadan kaldırmak için aşılanması gereken insan gruplarını belirleyebilir.- Yukarıdakileri reddeden kişiler, polisin de devreye girmesiyle fiziksel gözaltı yoluyla bunlara zorlanabilir.Hiçbir özgürlük mücadele vermeden kazanılmaz. Danimarka felaketin kıyısından dönmüş.Güneş Batı'dan doğuyor!KAYNAKLAR :