Wesley Clark: Οι ΗΠΑ σκόπευαν να καταστρέψουν 7 χώρες σε 5 χρόνια

Ο Wesley Kanne Clark (γεννημένος στις 23 Δεκεμβρίου 1944) είναι πρώην αξιωματικός του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Clark διοικούσε την επιχείρηση Allied Force στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ από το 1997 έως το 2000.

Ο Clark συμμετείχε στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος το 2004 ως υποψήφιος το 2003, αλλά αποσύρθηκε από την προκριματική κούρσα το 2004, αφού κέρδισε τις προκριματικές εκλογές στην πολιτεία της Οκλαχόμα, υποστηρίζοντας και κάνοντας εκστρατεία για τον τελικό υποψήφιο των Δημοκρατικών, John Kerry. Ο Κλαρκ ηγείται μιας επιτροπής πολιτικής δράσης, της "WesPAC", την οποία δημιούργησε μετά τις προκριματικές εκλογές του 2004 και χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει τους υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές του 2006. Ο Κλαρκ θεωρήθηκε πιθανός υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2008, αλλά, στις 15 Σεπτεμβρίου 2007, υποστήριξε τη γερουσιαστή Χίλαρι Κλίντον. Όταν η Κλίντον αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα, ο Κλαρκ υποστήριξε τον τότε υποψήφιο των Δημοκρατικών, Μπαράκ Ομπάμα.