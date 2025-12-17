7 Чудных Слов 📜 Свиток Новый Иерусалим. 7 Провозглашений в Книге Откровения. Протокол 7 декабря 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

Ориг. англ.

Фрагменты:





“*Мы продолжили изучать Свиток Новый Иерусалим (New Jerusalem Scroll) из Кумрана и на этот раз говорили о тайне 7 Чудных Слов (7 Wondrous Words) в Книге Откровения. Мы уже видели тему “семи” в Свитке Новый Иерусалим в связи с церемонией 7 Чаш (Cups) и 7 Коронами Христа. На этой неделе мы рассмотрели 7 Чудных Слов и то, как они описывают небесное поклонение вокруг Престола.





*7 Провозглашений в Книге Откровения.

• Мы видим 7 Чудных Слов — 7 Провозглашений — в Песнях Перехода (Transition Songs) в Книге Откровения. Мы называем их Песнями Перехода, потому что они появляются перед тем, как происходит изменение событий, при переходе от одной фазы к другой.

• В 5-й главе Откровения заканчивается часть, посвященная 7 Экклессиям (Церквям), и после этого происходит снятие 7 Печатей. В 7-й главе Откровения заканчивается снятие 7 Печатей, за которыми следуют 7 Труб (в 8-11-й главах).

• Откр 5:11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев... 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 … слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу — благословение и честь, и слава и держава во веки веков.

• Откр 7:11 И все Ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырёх животных... 12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.

• В процитированных выше стихах мы видим, как ангелы последовательно провозглашают 7 слов. Эти 7 слов уникальны в Книге Откровения. И эти слова дают нам представление о характере Яхве, хотя и не образуют предложения.

• Затем в Откровении 15:3 “поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца”. И в этом стихе 7 Провозглашений представлены в виде Песни.

• Откр 15:3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.





Кумранская община знала о Новом Иерусалиме. Она также знала о небесном поклонении перед Престолом, и об этом написано в свитке гимнов, известном под названием “Ангельская Литургия”. Поэтому тема 7 Чудных Слов, описывающих небесное поклонение, не является чем-то новым. Она была известна Кумранской общине ещё до того, как Иоанном была написана Книга Откровения. Пусть для нас будет благословением иметь возможность присоединяться к этому прекрасному небесному поклонению, которое происходит по Субботам, и давайте прославлять и благословлять нашего Господа Иисуса Христа, Царя всех, Который “превознесён над всяким благословением и хвалой””





Ханука 2025 г. - с 9 по 17 декабря





🗓 Календарь Еноха на 2025 г.

русск

англ

все календари

См. также:





о Свитке Псалмов в Свитках Мёртвого моря https://eleven.co.il/bible/qumran-manuscripts/12727/





