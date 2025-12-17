7 Чудных Слов 📜 Свиток Новый Иерусалим. 7 Провозглашений в Книге Откровения. Протокол 7 декабря 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1uXmz9ClFbCEkOy43imeI9KCK4vrufLId/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1aHFmQIdIMfOLV_A6KaofiQZBZXw0byAq/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1fjcIaHJd0ksNXXtHg6VED1IxNsEPFKh1/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/15jrQuE6DwTm8CDnWl9uiE5SsCt8q4KWy/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ejCWsq4QezDrbQ4WdloRE-N3jp1ZEiDT/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1Yd_UsVKJELxC7TF7yhVhSCj2p5vrl1Gh/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“*Мы продолжили изучать Свиток Новый Иерусалим (New Jerusalem Scroll) из Кумрана и на этот раз говорили о тайне 7 Чудных Слов (7 Wondrous Words) в Книге Откровения. Мы уже видели тему “семи” в Свитке Новый Иерусалим в связи с церемонией 7 Чаш (Cups) и 7 Коронами Христа. На этой неделе мы рассмотрели 7 Чудных Слов и то, как они описывают небесное поклонение вокруг Престола.
*7 Провозглашений в Книге Откровения.
• Мы видим 7 Чудных Слов — 7 Провозглашений — в Песнях Перехода (Transition Songs) в Книге Откровения. Мы называем их Песнями Перехода, потому что они появляются перед тем, как происходит изменение событий, при переходе от одной фазы к другой.
• В 5-й главе Откровения заканчивается часть, посвященная 7 Экклессиям (Церквям), и после этого происходит снятие 7 Печатей. В 7-й главе Откровения заканчивается снятие 7 Печатей, за которыми следуют 7 Труб (в 8-11-й главах).
• Откр 5:11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев... 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 … слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу — благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
• Откр 7:11 И все Ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырёх животных... 12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
• В процитированных выше стихах мы видим, как ангелы последовательно провозглашают 7 слов. Эти 7 слов уникальны в Книге Откровения. И эти слова дают нам представление о характере Яхве, хотя и не образуют предложения.
• Затем в Откровении 15:3 “поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца”. И в этом стихе 7 Провозглашений представлены в виде Песни.
• Откр 15:3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Кумранская община знала о Новом Иерусалиме. Она также знала о небесном поклонении перед Престолом, и об этом написано в свитке гимнов, известном под названием “Ангельская Литургия”. Поэтому тема 7 Чудных Слов, описывающих небесное поклонение, не является чем-то новым. Она была известна Кумранской общине ещё до того, как Иоанном была написана Книга Откровения. Пусть для нас будет благословением иметь возможность присоединяться к этому прекрасному небесному поклонению, которое происходит по Субботам, и давайте прославлять и благословлять нашего Господа Иисуса Христа, Царя всех, Который “превознесён над всяким благословением и хвалой””
Ханука 2025 г. - с 9 по 17 декабря 🎞 https://youtu.be/fS_lTzBtCOY?t=157
🗓 Календарь Еноха на 2025 г.
русск https://t.me/luchneba/15309 https://t.me/luchneba/15192
англ https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view
все календари https://leelandjones.com/enoch-calendar
См. также:
о Свитке Псалмов в Свитках Мёртвого моря https://eleven.co.il/bible/qumran-manuscripts/12727/
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj