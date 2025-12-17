BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
7 Чудных Слов 📜 Свиток Новый Иерусалим. 7 Провозглашений в Книге Откровения. Протокол 7 декабря 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
1 view • 1 day ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1uXmz9ClFbCEkOy43imeI9KCK4vrufLId/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1aHFmQIdIMfOLV_A6KaofiQZBZXw0byAq/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1fjcIaHJd0ksNXXtHg6VED1IxNsEPFKh1/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/15jrQuE6DwTm8CDnWl9uiE5SsCt8q4KWy/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1ejCWsq4QezDrbQ4WdloRE-N3jp1ZEiDT/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1Yd_UsVKJELxC7TF7yhVhSCj2p5vrl1Gh/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:


“*Мы продолжили изучать Свиток Новый Иерусалим (New Jerusalem Scroll) из Кумрана и на этот раз говорили о тайне 7 Чудных Слов (7 Wondrous Words) в Книге Откровения. Мы уже видели тему “семи” в Свитке Новый Иерусалим в связи с церемонией 7 Чаш (Cups) и 7 Коронами Христа. На этой неделе мы рассмотрели 7 Чудных Слов и то, как они описывают небесное поклонение вокруг Престола.


*7  Провозглашений в Книге Откровения.

• Мы видим 7 Чудных Слов — 7 Провозглашений — в Песнях Перехода (Transition Songs) в Книге Откровения. Мы называем их Песнями Перехода, потому что они появляются перед тем, как происходит изменение событий, при переходе от одной фазы к другой.

• В 5-й главе Откровения заканчивается часть, посвященная 7 Экклессиям (Церквям), и после этого происходит снятие 7 Печатей. В 7-й главе Откровения заканчивается снятие 7 Печатей, за которыми следуют 7 Труб (в 8-11-й главах).

• Откр 5:11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев... 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 … слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу — благословение и честь, и слава и держава во веки веков.

• Откр 7:11 И все Ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырёх животных... 12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.

• В процитированных выше стихах мы видим, как ангелы последовательно провозглашают 7 слов. Эти 7 слов уникальны в Книге Откровения. И эти слова дают нам представление о характере Яхве, хотя и не образуют предложения.

• Затем в Откровении 15:3 “поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца”. И в этом стихе 7 Провозглашений представлены в виде Песни.

• Откр 15:3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и  песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.


Кумранская община знала о Новом Иерусалиме. Она также знала о небесном поклонении перед Престолом, и об этом написано в свитке гимнов, известном под названием “Ангельская Литургия”. Поэтому тема 7 Чудных Слов, описывающих небесное поклонение, не является чем-то новым. Она была известна Кумранской общине ещё до того, как Иоанном была написана Книга Откровения. Пусть для нас будет благословением иметь возможность присоединяться к этому прекрасному небесному поклонению, которое происходит по Субботам, и давайте прославлять и благословлять нашего Господа Иисуса Христа, Царя всех, Который “превознесён над всяким благословением и хвалой””


Ханука 2025 г. - с 9 по 17 декабря 🎞 https://youtu.be/fS_lTzBtCOY?t=157


🗓 Календарь Еноха на 2025 г.

русск https://t.me/luchneba/15309 https://t.me/luchneba/15192

англ https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view

все календари https://leelandjones.com/enoch-calendar

См. также:


о Свитке Псалмов в Свитках Мёртвого моря https://eleven.co.il/bible/qumran-manuscripts/12727/


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

Keywords
kniga otkroveniyaleeland jones in russiankumrannew jerusalem scroll 4q554svitki mertvogo moryasvitok novyi ierusalim7 blagoloveniy7 chudnyh slovotkrovenie 15 glavapesn moiseya i agncaveliki i chudny dela tvoipesnyagusli bojiiotkr 15 27 knyazeymuzykalnoe proslavleniehvala hristuiisus hristos tzarking jesus christlevit 7 glavamirnaya jertva
