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WARNING ⚠️🚨🚨 IT'S A BIT GRAPHIC, SO BE AWARE ⚠️ VAXX SIDE AFFECT. THIS IS FROM A CONFIDENTIAL DOCTOR THAT I CANNOT NAME FOR FEAR OF LOSING THEIR LICENSE AND MORE.
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223 views • October 31, 2021
Covid 19 Vaccine...What They Don't Want You To Know, [30.10.21 21:00]
[Forwarded from Unvaccinated 📢🚫💉🚫]
WARNING ⚠️🚨🚨
IT'S A BIT GRAPHIC, SO BE AWARE ⚠️
THIS IS FROM A CONFIDENTIAL DOCTOR THAT I CANNOT NAME FOR FEAR OF LOSING THEIR LICENSE AND MORE.
#ASTRAZENECA
EVERY DRUG & VACCINE IN THE PAST HAS GONE THROUGH 10 YEARS OF CLINICAL TRIALS!
THE COVID-19 "VACCINE" WAS PRODUCED IN UNDER 12 MONTHS!
THE FDA, FAUCI, DASZAK, CDC, & W.H.O. IS THE THIRD WING OF THE CABAL
THIS IS A VERY DANGEROUS, GENE-THERAPY INJECTION WHICH MANIPULATES YOUR DNA & CREATES THE MOST HARMFUL AREA OF THE "SPIKE PROTEIN" CALLED THE "PRION" THE ONLY SIMILAR & COMPARABLE ASPECT OF THE VIRUS ITSELF‼️
WITH A RECOVERY RATE OF OVER 99%, AND NATURAL IMMUNITY WHICH "NEUTRALIZES" THE VIRUS FOR UP TO 12 MONTHS, A VACCINE IS NOT NEEDED‼️
THE RECOVERY RATE FOR CHILDREN, FROM COVID-19 IS 99.997%‼️
THIS VIDEO ALONG WITH OTHERS, IS POSTED ON KAOTIC WHICH IS ONE OF THE FEW SITES THAT ARE ACTUALLY NOT CENSORING VACCINE SIDE EFFECTS CONTENT ETC.
AS A DOCTOR, I ADVISE TO STAY AWAY FROM THE JAB.
☠️,🚫💉🚫🧟♂️
PLEASE SHARE 📢
for more >
@Unvaxcinated
[Forwarded from Unvaccinated 📢🚫💉🚫]
WARNING ⚠️🚨🚨
IT'S A BIT GRAPHIC, SO BE AWARE ⚠️
THIS IS FROM A CONFIDENTIAL DOCTOR THAT I CANNOT NAME FOR FEAR OF LOSING THEIR LICENSE AND MORE.
#ASTRAZENECA
EVERY DRUG & VACCINE IN THE PAST HAS GONE THROUGH 10 YEARS OF CLINICAL TRIALS!
THE COVID-19 "VACCINE" WAS PRODUCED IN UNDER 12 MONTHS!
THE FDA, FAUCI, DASZAK, CDC, & W.H.O. IS THE THIRD WING OF THE CABAL
THIS IS A VERY DANGEROUS, GENE-THERAPY INJECTION WHICH MANIPULATES YOUR DNA & CREATES THE MOST HARMFUL AREA OF THE "SPIKE PROTEIN" CALLED THE "PRION" THE ONLY SIMILAR & COMPARABLE ASPECT OF THE VIRUS ITSELF‼️
WITH A RECOVERY RATE OF OVER 99%, AND NATURAL IMMUNITY WHICH "NEUTRALIZES" THE VIRUS FOR UP TO 12 MONTHS, A VACCINE IS NOT NEEDED‼️
THE RECOVERY RATE FOR CHILDREN, FROM COVID-19 IS 99.997%‼️
THIS VIDEO ALONG WITH OTHERS, IS POSTED ON KAOTIC WHICH IS ONE OF THE FEW SITES THAT ARE ACTUALLY NOT CENSORING VACCINE SIDE EFFECTS CONTENT ETC.
AS A DOCTOR, I ADVISE TO STAY AWAY FROM THE JAB.
☠️,🚫💉🚫🧟♂️
PLEASE SHARE 📢
for more >
@Unvaxcinated
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