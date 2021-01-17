Фильм «ХРИСТОС-СОФИЯ — Спасительница Руси»

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Фильм Видеостудии Виктории ПреобРАженской «ХРИСТОС-СОФИЯ — Спасительница Руси». https://youtu.be/kXJ3OEbDddc Тема: Фильм Видеостудии Виктории ПреобРАженской «ХРИСТОС-СОФИЯ — Спасительница Руси» повествует о Мессии Эпохи Водолея — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В фильме, от Первого Лица, Изложены Основные Аспекты Учения Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС; РАзкрыты Тайны Бытия: прошлого, настоящего и будущего человечества; РАзоблачены планы мирового правительства по порабощению землян. Виктория ПреобРАженская — Мессия Эпохи Водолея. 11 Апреля 1990 года, как и было предсказано Нострадамусом: на 48 градусе северной широты Совершилось РАЖДАНие Свыше Матери Мира, Которой должно было Явиться на 50 градусе и Совершить на Земле Духовное ПреобРАжение: Квантовый Переворот Сознания. Пройдя Тернистый Путь Духовной Воительницы и Берегини, на протяжении 24 лет, Она активно утверждает Новую Мировоззренческую Парадигму, направленную на формирование Космического Сознания планетарного человечества. В 2005 г. в Москве Она Создала многоуровневое «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© и «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской», проявив многомерный синтез новой планетарной КультУры Золотого Века. Автор «Науки о Свете и Его Трансформации», «СакРАльной Книги Исиды», исторических Книг: «Земной Путь Матери Мира», «София-Мария» и других, Автор многочисленных Сборников, Брошюр и Статей, а также 30-ти Музыкальных Альбомов. Знаменитая Художница, Писательница, Поэтесса, Композитор, Музыкант, и Исполнитель собственных произведений, Режиссёр, Главный Редактор Журнала «Виктория РА», Духовный Учитель, Гранд-доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор, Дипломант и Лауреат ЮНЕСКО. С 2005 года прошло более 100 художественные выставок в разных городах и странах. Живопись, книги, поэтические сборники, многочисленные статьи, музыкальные альбомы В.В. ПреобРАженской возвращают к истокам планетарной КультУры, обращают взор в будущее человечества Эпохи Водолея и направлены на Возрождение Руси, единение Земли и Космоса, на обретение человеком мудрости и высокой духовности, КультУры Золотого века. Научно-Теософские работы Виктории ПреобРАженской — это возможность соприкоснуться с древнейшим Космическим Знанием, которое открывает Виктория ПреобРАженская, облекая Живым Словом Извечную Мудрость для жаждущих Истины.
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2017/12/23/film-videostudii-viktorii-preobrazhenskoj-hristos-sofiya-spasitelnica-rusi/
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