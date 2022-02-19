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5 #ХРАМ #ПИРАМИДА #АТМОСФЕРНОЕЭЛЕКТРИЧЕСТВО #ПОТОП #ЗАСЫПАННЫЕГОРОДА...
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45 views • February 19, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ НЕ УХОДЯ В НАУЧНЫЕ ТЕРМИНЫ ОБЪЯСНЯЮ, КАК РАБОТАЛИ #ХРАМЫ, #ПИРАМИДЫ, ТРИУМФАЛЬНЫЕ АРКИ АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА, КОТОРЫЕ НАМИ ЗАБЫТЫ И НЕ ПОНЯТЫ... НАМ НАВЯЗЫВАЮТ АБСОЛЮТНО ЛОЖНУЮ КАРТИНУ НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИИ, НО И ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ОКРУЖАЮЩЕГО НАС МИРА И ОБЪЕКТОВ В НЁМ. И #ПОТОП КОТОРОГО НЕ БЫЛО...
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
00:00 НАЧАЛО
0:35 ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
2:20 ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
3:54 НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ
7:06 ЧАША ПО ЦЕНТРУ ХРАМА
12:05 ЧАШИ В МУЗЕЯХ МИРА
13:20 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАМОВ
18:00 ПИРАМИДЫ
21:45 ЗВЁЗДЫ ГОРОДА КРЕПОСТИ
23:05 ПОТОП, ЯДЕРНАЯ ВОЙНА и ЗАСЫПАННЫЕ ГОРОДА
24:40 ВИБРАЦИЯ И ПОГРУЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
27:15 РВЫ ПРОТИВ ВИБРАЦИЙ
31:05 ПОДМЕНА ТЕХНОЛОГИЙ НА ВЕРУ В бога
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ НЕ УХОДЯ В НАУЧНЫЕ ТЕРМИНЫ ОБЪЯСНЯЮ, КАК РАБОТАЛИ #ХРАМЫ, #ПИРАМИДЫ, ТРИУМФАЛЬНЫЕ АРКИ АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА, КОТОРЫЕ НАМИ ЗАБЫТЫ И НЕ ПОНЯТЫ... НАМ НАВЯЗЫВАЮТ АБСОЛЮТНО ЛОЖНУЮ КАРТИНУ НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИИ, НО И ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ОКРУЖАЮЩЕГО НАС МИРА И ОБЪЕКТОВ В НЁМ. И #ПОТОП КОТОРОГО НЕ БЫЛО...
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