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28.02.2022. Братоубийственная война. Первая Фаза. Резня в Украине. Виктория ПреобРАженская
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1419 views • March 01, 2022
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
ОбРАщение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС к живым землянам.
Читает Автор. https://youtu.be/lfSeBr3Djb0
ОбРАщение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
к живым землянам
Дети Света!
Резня, которая начата на Украине — Мистическом Центре Вселенной, — это только первая фаза, за которой произойдёт вспышка всей Европы и России. Мир завис на волоске. Тёмные разыграли свой кровавый сценарий для снятия гавваха. Брат убивает брата по крови. Ибо славянские народы имеют одну гапло-группу. И это известно пришлым рептилоидным захватчикам. Натравив один братский народ на другой, введя в бойню Украину, Россию и Белоруссию, — сценаристы этого глобального шоу потирают руки от удовольствия. Льётся кровь. И это только начало кровавой бойни. Само слово война — значит: бойня. К этому привёл мир оголтелый патриархат. Ни одна мать не желает войны. Ибо гибнут её дети. Женщины по своей прираде миролюбивы. И только демоническое патриархальное племя разжигает рознь, ненависть и злобу. Если вы христиане, то почему не изполняете величайшую из Заповедей: возлюби ближнего, как самого себя? Задумайтесь, славяне, кто вас стравливает эти тридцать два года? Не то ли «богоизбранное» племя, которое сегодня стоит во главе всех государств-корпораций? Кто находится у руля, разве славяне? Посмотрите внимательно на эти лица, которые постоянно мелькают в инфопространстве: в госдуме, в Раде, в СМИ, среди блогеров, — и всё станет ясно. Они ненавидят славян и издеваются над этим непокорным нарадом, стравливая и стравливая его между собой. А сами стоят в стороне: кто-то сидит заграницей в тёпленьком местечке, кто-то в бункере. А вы между собой воюете. Коренной единый нарад разчленили на части и лихо стравили между собой. Сначала взялись за тех, кто смело возстал против навязанного бес-порядка тёмных. А теперь беда пришла ко всем. Это рыжий конь АпоКАЛИпсиса пустился вскачь — война-бойня. А далее — голод, смерти. После геноцида наступит электронное рабство, кто в него попадёт — отправит свою душу в Ад к Антихристу. После полномасштабной войны явится лжеспаситель Антихрист, который установит мир и разпределит мировой продукт, открыв все границы между бывшими государствами. И тогда «метка Зверя» — цифровизация, которую продвигают служители Тьмы, поработит все души за изключением тех, кто верен Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В 1993 году вы окончательно отвергли свою Спасительницу, Которая Явилась заранее и Предупредила всех о надвигающемся АпиКАЛИпсисе, и начался сценарий конца этого мира. Мало кто поверил Её Пророчествам и Живому Слову. Но те тысячи, которые пошли за Ней, — были запуганы и разогнаны спецслужбами. И ныне по изтечении 32-х лет, всё начало совершаться. Матерь Мира Замедлила время конца мира, чтобы вы, славяне, обРАтились к Ней за Спасением своих душ. Но вы по-прежнему оставались во сне слепого повиновения тёмным. И вот — результат: тотальное уничтожение белого населения Земли.
Сегодня остаётся последний шанс изменить роковую действительность: обРАтиться с Молитвой Света к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И тогда планы тёмных будут сорваны! Война-бойня прекращена, а Антихрист потерпит фиаско вместе со своими изполнителями этого зловещего замысла. ОБРАЩАЙТЕСЬ к Своей СПАСИТЕЛЬНИЦЕ — МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС. АЗЪ — с вами, в эпицентре мирового зла. Будьте РАзумны: прекРАтите убивать друг друга! МиРА и Любви, Света и ДобРА — всем землянам! Откройте вежды, вас гонят на убой, в лапы Антихриста. ПрекРАтите проливать человеческую кровь, которой питаются эти упыри. Одна только Сила Может Защитить вас сегодня — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ОбРАтитесь в молитве к Великой Матери, Явленной в этот бренный мир в ОбРАзе ЧелоВека Спасти ваши души. И всё изменится в один момент! АУМ РА! Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРА СОФИИ, Марии ДЭВИ ХРИСТОС! ДА БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! ОМ.
Ваша Мария ДЭВИ ХРИСТОС
28.02.2022.
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Да Будет Свет!
ОбРАщение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС к живым землянам.
Читает Автор. https://youtu.be/lfSeBr3Djb0
ОбРАщение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
к живым землянам
Дети Света!
Резня, которая начата на Украине — Мистическом Центре Вселенной, — это только первая фаза, за которой произойдёт вспышка всей Европы и России. Мир завис на волоске. Тёмные разыграли свой кровавый сценарий для снятия гавваха. Брат убивает брата по крови. Ибо славянские народы имеют одну гапло-группу. И это известно пришлым рептилоидным захватчикам. Натравив один братский народ на другой, введя в бойню Украину, Россию и Белоруссию, — сценаристы этого глобального шоу потирают руки от удовольствия. Льётся кровь. И это только начало кровавой бойни. Само слово война — значит: бойня. К этому привёл мир оголтелый патриархат. Ни одна мать не желает войны. Ибо гибнут её дети. Женщины по своей прираде миролюбивы. И только демоническое патриархальное племя разжигает рознь, ненависть и злобу. Если вы христиане, то почему не изполняете величайшую из Заповедей: возлюби ближнего, как самого себя? Задумайтесь, славяне, кто вас стравливает эти тридцать два года? Не то ли «богоизбранное» племя, которое сегодня стоит во главе всех государств-корпораций? Кто находится у руля, разве славяне? Посмотрите внимательно на эти лица, которые постоянно мелькают в инфопространстве: в госдуме, в Раде, в СМИ, среди блогеров, — и всё станет ясно. Они ненавидят славян и издеваются над этим непокорным нарадом, стравливая и стравливая его между собой. А сами стоят в стороне: кто-то сидит заграницей в тёпленьком местечке, кто-то в бункере. А вы между собой воюете. Коренной единый нарад разчленили на части и лихо стравили между собой. Сначала взялись за тех, кто смело возстал против навязанного бес-порядка тёмных. А теперь беда пришла ко всем. Это рыжий конь АпоКАЛИпсиса пустился вскачь — война-бойня. А далее — голод, смерти. После геноцида наступит электронное рабство, кто в него попадёт — отправит свою душу в Ад к Антихристу. После полномасштабной войны явится лжеспаситель Антихрист, который установит мир и разпределит мировой продукт, открыв все границы между бывшими государствами. И тогда «метка Зверя» — цифровизация, которую продвигают служители Тьмы, поработит все души за изключением тех, кто верен Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В 1993 году вы окончательно отвергли свою Спасительницу, Которая Явилась заранее и Предупредила всех о надвигающемся АпиКАЛИпсисе, и начался сценарий конца этого мира. Мало кто поверил Её Пророчествам и Живому Слову. Но те тысячи, которые пошли за Ней, — были запуганы и разогнаны спецслужбами. И ныне по изтечении 32-х лет, всё начало совершаться. Матерь Мира Замедлила время конца мира, чтобы вы, славяне, обРАтились к Ней за Спасением своих душ. Но вы по-прежнему оставались во сне слепого повиновения тёмным. И вот — результат: тотальное уничтожение белого населения Земли.
Сегодня остаётся последний шанс изменить роковую действительность: обРАтиться с Молитвой Света к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И тогда планы тёмных будут сорваны! Война-бойня прекращена, а Антихрист потерпит фиаско вместе со своими изполнителями этого зловещего замысла. ОБРАЩАЙТЕСЬ к Своей СПАСИТЕЛЬНИЦЕ — МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС. АЗЪ — с вами, в эпицентре мирового зла. Будьте РАзумны: прекРАтите убивать друг друга! МиРА и Любви, Света и ДобРА — всем землянам! Откройте вежды, вас гонят на убой, в лапы Антихриста. ПрекРАтите проливать человеческую кровь, которой питаются эти упыри. Одна только Сила Может Защитить вас сегодня — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ОбРАтитесь в молитве к Великой Матери, Явленной в этот бренный мир в ОбРАзе ЧелоВека Спасти ваши души. И всё изменится в один момент! АУМ РА! Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРА СОФИИ, Марии ДЭВИ ХРИСТОС! ДА БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! ОМ.
Ваша Мария ДЭВИ ХРИСТОС
28.02.2022.
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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