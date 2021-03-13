СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ МЕДИЦИНА: о коррупции и организованной преступности в здравоохранении

Что вы знаете о лекарствах? Только то, что о них говорят продавцы и доктора. Между тем, лекарства – третья по частоте причина смерти после болезней сердца и рака. Питер Гётше (Dr. Peter Gøtzsche) уже более 10 лет разоблачает фармацевтических гигантов, чтобы снять человечество с их крючка. Специалист по проверке эффективности лекарств из некоммерческой организации «Кокрейновское сотрудничество» Гётше вместе с коллегами профессионально доказывает, какие лекарства не просто не лечат, но и наносят вред здоровью или даже несут угрозу для жизни; как фармкомпании завышают цены на лекарства и задерживают выходы дженериков (дешевых лекарственных аналогов), какие услуги навязывают через врачей пациентам, какие диагнозы придумывают, чтобы заработать. «Фармкомпании продают не лекарства, а ложь о лекарствах», – заявляет Питер Гёште в своей книге «Смертельно опасные лекарства и организованная преступность: как Большая Фарма коррумпировала здравоохранение» и приводит десятки примеров в доказательство своих слов. В обойме у производителей лекарств множество уловок, за который покупатели расплачиваются своим кошельком и здоровьем: препараты с недоказанной эффективностью, таблетки от несуществующих болезней, лекарства, чьи побочные эффекты перевешивают пользу, незаконные задержки выхода дешевых аналогов. Гётше сравнивает фармацевтическую промышленность с мафией или с организованной преступностью. И это не преувеличение, т.к. согласно законодательству США организованная преступность определяется как «повторная неоднократная вовлеченность в определенные виды преступлений, включая вымогательство, мошенничество, распространение наркотиков, взяточничество, хищение, препятствие правосудию, препятствие правоприменению, подмену свидетелей и политическую коррупцию». Питер приводит детальные доказательства, подтверждающие его слова о том, что фармацевтические компании виновны в большинстве этих преступлений. И он не первый, кто сравнивает фармацевтическую промышленность с мафией. В своей книге Питер цитирует слова бывшего вице-президента фармацевтической компании Pfizer: «Страшно подумать, как много общего у фармацевтической промышленности и мафии. Мафия зарабатывает неприличные суммы денег, так же как и фарма. Побочные эффекты организованной преступности – убийства и смерти, как и у фармы. Мафия подкупает политиков и других публичных людей, и точно так же поступает фармацевтическая промышленность…» Разница только в том, что фармацевтическая промышленность убивает гораздо больше людей, чем мафия. Сотни тысяч ежегодно погибают от рецептурных лекарств. Многие считают, что это неизбежно, потому что лекарства используются для лечения болезней, которые они сами и вызвали. Но контраргумент заключается в том, что польза от лекарств сильно преувеличена. Искажение информации о побочных эффектах – преступление, которое со всей уверенностью можно отнести на счет фармацевтической промышленности. Промышленность, безусловно, неоднократно позорно представала перед Министерством юстиции США – и многие фармкомпании были оштрафованы на миллиарды долларов. Питер подробно рассказывает про 10 самых крупных компаний, но их на рынке гораздо больше. Правда и в том, что компании продолжали совершать все те же преступления, посчитав, что, попирая закон и выплачивая штрафы, они все равно получают достаточную прибыль. А штрафы можно воспринимать как «налог за ведение бизнеса», как необходимость платить за тепло, свет и аренду.