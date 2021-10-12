David Icke - OLHOS PARA VER - É Um Jogo Psicológico

A maioria das pessoas não sabem, mas, a propaganda sempre foi a alma do negócio, isso não é algo novo, inclusive é muito antigo.



A propaganda, seja ela qual for, sempre foi usada como forma de manipulação, para vender qualquer coisa, seja produtos de consumo e principalmente ideias, essas ideias estão introduzidas dentro de sistemas de controle, dentro do sistema de ensino em geral, dentro do sistema religioso e político, a propaganda está em todo lugar e com ela a manipulação de massas.



Acorde enquanto ainda dá tempo, está cada vez mais difícil se informar adequadamente, saia dessa manipulação de controle mental sistemático.



Expanda sua consciência...



Não se deixe ser mais enganado pelas mídias convencionais, pois todas pertencem a eles.



Eles criam a insegurança, o medo, a indiferença, eles manipulam a informação que você recebe como forma oficial, com o objetivo de controlar sua percepção da realidade.



Eles criam o medo para controlar suas vontades, manipulam suas decisões, controla sua vida e sua percepção da realidade e verdade.



Poder e controle é o que eles sempre tiveram sobre a maioria, e querem mais, muito mais...