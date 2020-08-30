Part 6) Frihed eller Fascisme? Frihedskæmper Maria Jensen fortæller.

@Folkebevægelsen for Frihed



Frihed eller Fascisme?

Lørdag d 29.08.2020

Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark



Ikke en eneste Politiker kom forbi som de plejer for at støtte op, især dem fra venstrefløjen.

Hvorfor mon ikke det?



Hvorfor er vores politikere i Danmark stadig tavse om disse fascistiske forhold?



Tror I vi Folket er snot dumme og ikke kan se hvad I har gang i?



Først med den systematisk ulovlige sagsbehandling i jobcentrene og kommunerne og nu med denne PLAN-demi pga en almindelig influenza virus.



Ingen kan bilde mig ind at Politikerne ikke ved hvad der foregår.

Den der tier samtykker.



Hvorfor mon venstrefløjen incl @Socialdemokratiet er tavse om disse forhold?

Vi snakker her om @SFparti, @Enhedslisten og @Alternativet som alle påstår den 'kæmper' for den alm dansker...



Min bare røv... I kommer alle til at stå til ansvar..



Karma is a Bitch.