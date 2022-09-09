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ΟΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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516 views • September 09, 2022

Περνώντας τους καλοκαιρινούς μήνες με έναν υφέρποντα κοροϊδοϊό που πλέον δεν μονοπωλούσε το προσκήνιο, φρόντιζαν να αναγγέλουν ανερυθρίαστα τους νέους μεσαιωνικούς οριζόντιους περιορισμούς που θα χρειαστεί συλλογικά να υποστούμε σαφώς με σκοπό να επιτύχουν τα ίδια και χειρότερα περιοριστικά και αφαιμακτικά αποτελέσματα με τα προηγούμενα χρόνια όμως κάτω από διαφορετική δικαιολογία αυτή τη φορά. Βλέπεις βρεθήκαμε ξανά σε εμπόλεμη κατάσταση μόνο που για αιχμή του δόρατος αντί για την τελευταίας τεχνολογίας ένεση αυτή τη φορά θα βρεθούμε να βαστάμε κανένα μαγκάλι για να ζεσταθούμε παράλληλα εκπαιδευόμενοι στην εξάρτηση της επιβίωσης μας από το αφεντικό μέσα από τα επιδόματα.


Άλλωστε η κρίση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας είχε κι αυτή προσομοιωθεί πριν από μερικά χρόνια γι’αυτό και προφανώς οι ηγέτες αυτού του κόσμου ήταν προετοιμασμένοι έχοντας ήδη επενδύσει στη διατροφική αξία των εντόμων και των ακρίδων. Η οποία κρίση φυσικά είναι άμεσα σχετιζόμενη με το ληστρικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο μας λένε πως έχει εκτινάξει τους πληθωρισμούς κάνοντας το κόστος ζωής υπερβολικά δυσβάσταχτο. Και όχι μόνο αυτό αλλά η διαταγή του πάπα να μεταφερθούν όλες οι αμυθητες περιουσίες κάθε οντότητας του Βατικανό στην τράπεζα του ως το τέλος του μήνα αναμένεται βέβαια να έχει συνταρακτικές συνέπειες για τις οικονομίες πολλών χωρών αλλά και ίσως αποτελεί μήνυμα για κάτι αντίστοιχο και αλλού.


Όπου μέσα σε αυτό το διατεινόμενο χάος, επικρατεί παράλληλα και ένα άλλο χάος από μόνο του που δεν είναι άλλο από αυτα τα ξαφνικά και ανεξήγητα προβλήματα υγείας όπως και θάνατοι που παρουσιάζονται ακόμα και σε μικρά παιδιά όλο και περισσότερο την ίδια ώρα που τα νέα επικαιροποιημένα σκευάσματα θα κυκλοφορήσουν χωρίς έστω μια τυπική έρευνα σε ανθρώπους λόγω της μεγάλης επιτυχίας και επιβεβαιωμένης ασφάλειας των υπαρχόντων… Διότι αφού οι παρεμβάσεις στο γονίδιο μας πλέον είναι καθιερωμένες πολύ εύκολα μπορούμε να συνεχίσουμε με ενσωματώσεις που θα παρατηρούν τι γίνεται ακόμα και μέσα στο σώμα μας και μέσω της ψηφιοποιημένης ταυτοποίησης μας θα μπορεί εύκολα να καθορίζεται σε τι μας επιτρέπεται να έχουμε πρόσβαση και πόσο.


Όλα τα παραπάνω μαζί και με την πρωτόγνωρη ξηρασία τον προηγούμενο καιρό σχεδόν παντού στην Ευρώπη διαμορφώνουν ένα εμφανώς Αποκαλυπτικό σκηνικό που από τη μία η στάμνα έχει σπάσει και ο εχθρός της ανθρωπότητας που ανηλεώς μάχεται να αντιγράψει το Θεό και να χακάρει τη Ζωή δρα φανερωμένος από την άλλη ας είμαστε οπλισμένοι από τις μέχρι τώρα αντοχές μας μεσα στις δυσκολίες για να συνεχίζουμε ακούραστα την προσπάθεια της σωτηρίας της ψυχής μας.




Επικοινωνία: [email protected]



Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr


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Keywords
vaccinesanalysisconspiracynew world ordercoronavirusglobalisation
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