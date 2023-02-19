Bevor den Schatten (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Am 16.12.21 veröffentlichte die US-Regierung neue Dokumente zur Ermordung John F. Kennedys, die bislang unter Verschluss gehalten wurden. Inwiefern diese Papiere Fragen zu seinem Tod beantworten, bleibt abzuwarten.Kostete ihn eine Kampfansage an elitäre Geheimbünde das Leben?





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