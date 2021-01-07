A HISZTÉRIA ÁLDOZATAI

Az elmúlt időszakban egyre több orvos, járványügyi szakember próbálja meg felhívni a figyelmet arra, hogy a világ kormányai és a világmédia által keltett globális pánikhelyzet jelentősen eltúlzott. Szakértői tanúvallomások teszik a helyére a koronavírus világjárványt, amely a szakértők meggyőződése szerint semmivel sem veszélyesebb, mint a korábbi influenza-járványok, de ezt rengetegen kétkedve fogadják, mivel emberek százmilliói feltartott kézzel és szabadon felszántható elmével igazodtak a fővonalas propaganda központi irányelveihez. A meghamisított halálozási statisztikák (olyan elhunytakat is koronavírus-áldozatnak tüntetnek fel, akik valamilyen más meglevő súlyos betegségben hunytak el - és ezt még el is ismerik…), a szándékosan eltúlzott veszélyérzet kialakítása, a veszélyhelyzetre hivatkozva diktatórikus döntések meghozatala egy kettős helyzetet alakított ki:

Miközben tényleg van egy világszintű megbetegedési hullám ezzel párhuzamosan tombolt egyfajta virtuális-pandémia, amely a valóságban létezőt tupírozta fel már-már végveszély szintű fenyegetéssé. Hogy ennek célja van, az egészen biztos. Hogy ez a cél nem az emberiség érdekeit szolgálja, ez is egészen biztos.

Bárki mondhat-írhat bármit, de amikor ennyi orvos szakember nyilatkozik arról, hogy a koronavírus világjárvány közel sem olyan veszélyes, mint ahogyan elhitették velünk akkor ott bizony nagyon nem stimmel valami. És az a helyzet, hogy talán jobban hihetünk ezeknek a szakembereknek, mint a politikusoknak, a televíziós személyiségeknek, a légüres celebeknek és a kommentszekciók mindenhez (is) értő megmondóembereinek.

Helyettük sokkal érdemesebb meghallgatni ezt a német orvost, aki csak megerősíti azt a meggyőződést, hogy ez a megbetegedés hullám közel sem olyan apokaliptikus jellegű, mint ahogyan megpróbálják eladni nekünk.

Forrás: Hihetetlen Magazin