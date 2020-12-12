Αυτή είναι η αξιοπιστία των Τεστ: Θετική στον Κορωνοϊό βγήκε Κόκα Κόλα στην Αυστριακή Βουλή

Ο βουλευτής του Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) Michael Schnedlitz δείχνει στο αυστριακό κοινοβούλιο πόσο «άχρηστα» και «παραπλανητικά» είναι τα rapid τεστ αντιγόνων που αγόρασε η αυστριακή κυβέρνηση για μαζική χρήση. Έτσι, έκανε τεστ σε ένα ποτήρι κόκα κόλας για την ύπαρξη του ιού SARS-CoV-2 και το αποτέλεσμα ήταν πράγματι θετικό.



Ο βουλευτής του FPÖ μίλησε έντονα εναντίον των τεστ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πλουτίζει άσκοπα τη φαρμακευτική βιομηχανία, επειδή η Αυστρία πλήρωσε πολύ υψηλότερες τιμές απ' όσο άλλες χώρες.



Το κόμμα δήλωσε: "Τα υπερβολικά δαπανηρά μαζικά τεστ είναι αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στην ιστορία της Δεύτερης Δημοκρατίας. (...) Το ποσοστό σφάλματος είναι τεράστιο και το όφελος ήταν μηδέν!"



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Schnedlitz μίλησε επίσης για "μεγάλη ανακατανομή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από χρήματα των φορολογουμένων προς τη φαρμακευτική βιομηχανία".



Στο τέλος της ομιλίας του και ενόψει του θετικού αποτελέσματος στον κορωνοϊό της κόκα κόλα, ζήτησε: "Αγαπητά μέλη της κυβέρνησης, έχετε χάσει απολύτως την εμπιστοσύνη του λαού, δείξατε ότι δεν μπορείτε να οδηγήσετε τη χώρα μας εκτός της κρίσης, αλλά μόνο προς τον γκρεμό. Αυτό το τεστ από μόνο του δείχνει πόσο γελοία είναι τα μέτρα σας και οι πολιτικές σας - και τα πληρώνει ο Αυστριακός φορολογούμενος. Εάν έχετε έστω και λίγη τσίπα, κυρίες και κύριοι, τότε παραιτηθείτε άμεσα!"



Εκπρόσωπος της Dialab, που κατασκευάζει το συγκεκριμένο τεστ, απάντησε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι κακώς ο βουλευτής "πήρε την κόκα κόλα απευθείας με το στυλεό και τη έριξε στο τεστ, παραλείποντας ένα σημαντικό βήμα". Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας, ο βουλευτής θα έπρεπε να δώσει στην κόκα κόλα ένα ρυθμιστικό μείγμα για να φέρει την τιμή της οξύτητας (pH) σε ένα ορισμένο εύρος και να τη διατηρήσει εκεί. Παραλείποντας αυτό το βήμα, τα οξέα στην κόκα κόλα θα πρέπει να αντέδρασαν με το τεστ με τέτοιο τρόπο ώστε να βγήκε θετικό, αναφέρει το δελτίο τύπου της εταιρίας.



Το ερώτημα όμως που δεν διευκρίνησε η εταιρία είναι αν θα βγει θετικός στο συγκεκριμένο τεστ κάποιος που θα έχει πιεί κόκα κόλα ή άλλο αναψυκτικό παρόμοιας οξύτητας αμέσως πριν κάνει το τεστ, πράγμα καθόλου απίθανο για τις μαζικές και πρόχειρες συνθήκες στις οποίες πραγματοποιούνται αυτά τα τεστ.