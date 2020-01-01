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Video 9/12 - Adiuvanti di Alluminio, Effetti sulla Salute, Studi Randomizzati
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Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Le domande in questa sezione riguardano prinvipalmente la salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, il concetto di studi randomizzati e l'uso di adiuvanti di alluminio nei vaccini.
00:00:15 Ancora in cerca di cofattori difficili per uno studio retrospettivo eventuale: polio selvaggio, difterite. Questi sono semplici da controllare
00:03:49 Un simile studio retrospettivo è stato richiesto da diversi gruppi: gruppi di pressione e istituzioni
00:05:58 Documento 24: Studio Pilota Comparativo sulla Salute di Bambini Vaccinati e Non Vaccinati, Jackson State University
00:07:55 Il testimone ammette che il denaro influenza le pubblicazioni sulle riviste scientifiche, ma solo se i report sono contro i vaccini
00:08:46 Sezione degli odds ratio dello studio con i risultati totali della salute tra i bambini vaccinati e non vaccinati
00:12:50 Documento 25: un altro studio dello stesso gruppo di professori al Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University: associazione tra bambini vaccinati e non vaccinati
00:17:59 Documento 26: studio di Peter Aaby su una comunità africana in cui i bambini vaccinati hanno un tasso di mortalità 10 volte maggiore
00:27:16 Discussione sul vaccino DTaP a cellula intera analizzato da Peter Aaby nel suo studio, vaccino largamente utilizzato nei paesi in via di sviluppo
00:28:06 Documento 27: rapporto IOM del 1994; il comitato ha identificato poche informazioni sulle cause delle reazioni avverse gravi in alcune persone dopo i vaccini
00:29:25 Documento 28, un estratto da uno studio sulle predisposizioni genetiche alle reazioni avverse gravi
00:34:54 Un gruppo di ricercatori della University of Columbia sta studiando gli adiuvanti di alluminio nei vaccini
00:36:53 Gli antigeni dei vaccini inattivati sono troppo deboli, quindi bisogna aggiungere l'alluminio
00:37:19 L'alluminio può essere ritrovato mesi e anni dopo nel sito dell'iniezione
00:38:37 Il testimone conferma che l'antigene assorbito dall'alluminio può legarsi ai mocrofagi e alle cellule dendritiche
00:39:31 Il testimone ammette che l'alluminio iniettato può arrivaree al cervello
00:40:10 Documento 29: studio pubblicato sulla rivista Vaccine che mostra che l'alluminio iniettato nei conigli si sposta fino al cervello
00:42:01 Un altro studio del 2009, Documento 30, con i topi, ha trovato che le cavie presentano numerose reazioni avverse del SCN, danni al cervello
Le domande in questa sezione riguardano prinvipalmente la salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, il concetto di studi randomizzati e l'uso di adiuvanti di alluminio nei vaccini.
00:00:15 Ancora in cerca di cofattori difficili per uno studio retrospettivo eventuale: polio selvaggio, difterite. Questi sono semplici da controllare
00:03:49 Un simile studio retrospettivo è stato richiesto da diversi gruppi: gruppi di pressione e istituzioni
00:05:58 Documento 24: Studio Pilota Comparativo sulla Salute di Bambini Vaccinati e Non Vaccinati, Jackson State University
00:07:55 Il testimone ammette che il denaro influenza le pubblicazioni sulle riviste scientifiche, ma solo se i report sono contro i vaccini
00:08:46 Sezione degli odds ratio dello studio con i risultati totali della salute tra i bambini vaccinati e non vaccinati
00:12:50 Documento 25: un altro studio dello stesso gruppo di professori al Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University: associazione tra bambini vaccinati e non vaccinati
00:17:59 Documento 26: studio di Peter Aaby su una comunità africana in cui i bambini vaccinati hanno un tasso di mortalità 10 volte maggiore
00:27:16 Discussione sul vaccino DTaP a cellula intera analizzato da Peter Aaby nel suo studio, vaccino largamente utilizzato nei paesi in via di sviluppo
00:28:06 Documento 27: rapporto IOM del 1994; il comitato ha identificato poche informazioni sulle cause delle reazioni avverse gravi in alcune persone dopo i vaccini
00:29:25 Documento 28, un estratto da uno studio sulle predisposizioni genetiche alle reazioni avverse gravi
00:34:54 Un gruppo di ricercatori della University of Columbia sta studiando gli adiuvanti di alluminio nei vaccini
00:36:53 Gli antigeni dei vaccini inattivati sono troppo deboli, quindi bisogna aggiungere l'alluminio
00:37:19 L'alluminio può essere ritrovato mesi e anni dopo nel sito dell'iniezione
00:38:37 Il testimone conferma che l'antigene assorbito dall'alluminio può legarsi ai mocrofagi e alle cellule dendritiche
00:39:31 Il testimone ammette che l'alluminio iniettato può arrivaree al cervello
00:40:10 Documento 29: studio pubblicato sulla rivista Vaccine che mostra che l'alluminio iniettato nei conigli si sposta fino al cervello
00:42:01 Un altro studio del 2009, Documento 30, con i topi, ha trovato che le cavie presentano numerose reazioni avverse del SCN, danni al cervello
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