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Πηγάδα Μελιγαλά, Κυριακή 20.09.2020
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349 views • September 20, 2020
Η Λαϊκή Κίνηση Πολιτών την Κυριακή 20.09.2020 κατέθεσε στεφάνι στους νεκρούς που σφαγιάστηκαν απο τους κομμουνιστές το 1944 στην Πηγάδα Μελιγαλά.
Ακολούθησε σύντομη ομιλία του λοχαγού καταγγέλλοντας, τις άοκνες προσπάθειες της δεξιάς να απομειώσει και να ρίξει στην λήθη, κάθε εκδήλωση που ενοχλεί τους κομμουνιστές και τους θυμίζει το αίμα που οι ίδιοι με τόσο βάναυσο τρόπο έχυσαν.
Ακολούθησε σύντομη ομιλία του λοχαγού καταγγέλλοντας, τις άοκνες προσπάθειες της δεξιάς να απομειώσει και να ρίξει στην λήθη, κάθε εκδήλωση που ενοχλεί τους κομμουνιστές και τους θυμίζει το αίμα που οι ίδιοι με τόσο βάναυσο τρόπο έχυσαν.
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