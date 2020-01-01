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Video 11/12 - Il Padrino dei Vaccini: HIV/AIDS, Feti, Soggetti di Prova
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Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
00:02:30 Discussione sul fetoxytanolo-2, presente nei vaccini pediatrici e i suoi livelli di sicurezza
00:03:35 Polisorbato 80 nei vaccini programmati
00:03:50 Documento 40, ingredienti ufficiali dei vaccini FDA, studio che dimostra la presenza di cellule umane WI-38 nel prodotto finale dei vaccini, a differenza da quanto dichiarato in precedenza dal testimone
00:05:51 Discussioni riguardanti gli audiavanti di alluminio che si legano ai sottoprodotti e alle impurità del processo di produzione dei vaccini, non soltanto all'antigene bersaglio
00:08:50 L'albumina umana, struttura proteica, può legarsi all'alluminio come anche il DNA umano (MRC-5, WI-38 o altri scarti); l'alluminio potrebbe anche legarsi alla gelatina di maiale, di uova e alla caseina presenti nei vaccini
00:12:26 Feti usati durante l'intera carriera del testimone associati ai vaccini
00:13:10 Documento 41, studio condotto dal Wistar Institute, uno degli autori è S.A. Plotkin, che mostra quanti feti - 76 - sono stati usati per fare il vaccine
00:15:41 Lettura di alcune parti del Documento 41: feti di 3 mesi o più, normalmente sviluppati, feti abortiti per motivi sociali e psichiatrici; organi raccolti (ghiandola pituitaria, polmone, pelle, rene, milza, cuore, lingua: tutta una serie che vengono poi spezzettati, coltivati. - Il testimone continua a dichiarare che lui ha lavorato solo su due feti nella sua carriera
00:19:16 Mr.SIRI demanda se i feit venivano da aborti di donne in istituti psichiatrici
00:20:18 Mr.SIRI domanda al testimone se ha mai usato individui mentalmente handicappati per studiare un vaccino sperimentale. Un articolo mostra che usò 13 bambini disabili
00:22:02 Articolo intitolato Attenuazione di RA 27/3 Virus Rosolia nelle Cellule Diploidi Umane WI-38
00:02:30 Discussione sul fetoxytanolo-2, presente nei vaccini pediatrici e i suoi livelli di sicurezza
00:03:35 Polisorbato 80 nei vaccini programmati
00:03:50 Documento 40, ingredienti ufficiali dei vaccini FDA, studio che dimostra la presenza di cellule umane WI-38 nel prodotto finale dei vaccini, a differenza da quanto dichiarato in precedenza dal testimone
00:05:51 Discussioni riguardanti gli audiavanti di alluminio che si legano ai sottoprodotti e alle impurità del processo di produzione dei vaccini, non soltanto all'antigene bersaglio
00:08:50 L'albumina umana, struttura proteica, può legarsi all'alluminio come anche il DNA umano (MRC-5, WI-38 o altri scarti); l'alluminio potrebbe anche legarsi alla gelatina di maiale, di uova e alla caseina presenti nei vaccini
00:12:26 Feti usati durante l'intera carriera del testimone associati ai vaccini
00:13:10 Documento 41, studio condotto dal Wistar Institute, uno degli autori è S.A. Plotkin, che mostra quanti feti - 76 - sono stati usati per fare il vaccine
00:15:41 Lettura di alcune parti del Documento 41: feti di 3 mesi o più, normalmente sviluppati, feti abortiti per motivi sociali e psichiatrici; organi raccolti (ghiandola pituitaria, polmone, pelle, rene, milza, cuore, lingua: tutta una serie che vengono poi spezzettati, coltivati. - Il testimone continua a dichiarare che lui ha lavorato solo su due feti nella sua carriera
00:19:16 Mr.SIRI demanda se i feit venivano da aborti di donne in istituti psichiatrici
00:20:18 Mr.SIRI domanda al testimone se ha mai usato individui mentalmente handicappati per studiare un vaccino sperimentale. Un articolo mostra che usò 13 bambini disabili
00:22:02 Articolo intitolato Attenuazione di RA 27/3 Virus Rosolia nelle Cellule Diploidi Umane WI-38
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