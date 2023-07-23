Тирания CBDC, центральные банки хотят чипировать пользователей цифровой валюты. Конечно это произойдет не сразу, а после тотального ввода цифры раба по всему миру. И мы доживём до этого времени, если не случится что нибудь неординарное...

Видео и Материалы по теме ЕДИНСТВЕННАЯ (!!!) ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).





Теги: ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, CBDC, Цифровая валюта центрального банка, электронный концлагерь, тотальный контроль, Китай, цифровизация, Новый мировой порядок глобалистов, NWO, искусственный голод, чипизация, уколизация, принудительное чипирование, Защита от чипизации, подробная информация о цифровизации в РФ.



