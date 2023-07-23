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Тирания CBDC, центральные банки хотят чипировать пользователей цифровой валюты. Конечно это произойдет не сразу, а после тотального ввода цифры раба по всему миру. И мы доживём до этого времени, если не случится что нибудь неординарное...
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Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
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