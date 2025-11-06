¿Nuevamente estaremos perdiendo y destrozando otra oportunidad, esta vez ante el Congreso de la Nación Argentina?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Programa Especial 5-11-25
Desde la Florida, EEUU,
el Pastor José Pintos y Sinairadio.net presentan:
Conéctate con Pintos Ministry.
Invitados:
- Dr. Gastón Cornu Labat, médico especialista en terapias integrativas/complementarias, medicina de frecuencias y de biorresonancia magnética (EEUU/Argentina).
- Santiago Caviglia, consultor especialista en conductas humanas, estrategias y procesos de anti corrupción (Argentina).
Temas:
Nuestra actual problemática social frente a nuestra propia vida o muerte.
Por dejarnos arrastras por el fenómeno “Diblasi y compañía”, ¿destrozaremos una vez más nuevas oportunidades, esta vez ante el Congreso de la Nación Argentina?
En grupo y ante nuestro club de amigos “lame trastes” pertenecientes a nuestro activismo anti agendas supra nacionales, desde nuestra propia vereda nos hacemos los guapos simulando tirar balas mortales en el blanco a nuestros enemigos globalistas los cuales están en la otra vereda, cuando en realidad dichas balas -en términos generales- se disparan en la periferia y resultan ser tan solo cañitas voladoras las cuales únicamente generan mucho ruido, atractivo show y distracción.
A su vez, estos supuestos valientes, no solo no se animan a cruzar a la otra vereda y avanzar sobre el terreno del enemigo, tampoco se animan a poner al descubierto y confrontar con los truchos y delirantes de su propia vereda, con los farsantes, oportunistas, cómodos y cobardes que conforman su propio grupo de supuestos luchadores y “club de amigos” que conforman este penoso activismo anti poderes supra nacionales.
Ver más:
https://drive.google.com/file/d/1xW3XfI-SmELToayvV8oWbo61-e3UTuyn/view?usp=drive_link