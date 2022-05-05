Drone fly from top of Mount Athos

Amazing drone footage at tho top of Mount Athos.

https://www.ekklisiaonline.gr/agiornea/agion-oros-xrisima-tilefona-kai-tropos-metavasis/

https://factsanddetails.com/russia/People_and_Life/sub9_2b/entry-5006.html

https://athosweblog.com/

https://www.athonian.gr/

Για να επισκεφθείτε το Άγιον Όρος (μόνο άντρες), θα πρέπει να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Τηλεφωνώντας στο γραφείο προσκυνητών Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 252575 ) θα σας εκδώσουν το διαμονητήριο, το οποίο πρέπει να το ζητήσετε ένα μήνα πριν. Για να επισκεφτείτε τα μοναστήρια της δυτικής πλευράς, πρέπει να κατευθυνθείτε στην Ουρανούπολη με προορισμό την Δάφνη. Αν επιθυμείτε να επισκεφτείτε τα μοναστήρια της ανατολικής πλευράς, πρέπει να πάτε στην Ιερισσό ή στα Νέα Ρόδα. Από εκεί με πλοιάριο θα φτάσετε στον αρσανά της Μονής Ιβήρων. Η είσοδος στο Άγιον Όρος πραγματοποιείται μόνο από τη θάλασσα. Μοναδικές πύλες είναι το λιμανάκι Δάφνη στο Σιγγιτικό κόλπο και ο αρσανάς της μονής Ιβήρων στο Στρυμονικό. Ο αριθμός των επισκεπτών κάθε ημέρας είναι περιορισμένος. Οι Έλληνες μπορούν να επισκεφτούν το Άγιον Όρος ελεύθερα, αφού επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Προσκυνητών στη Θεσσαλονίκη ή την Ουρανούπολη για την έκδοση διαμονητήριου, το οποίο θα παραλάβουν στην Ουρανούπολη ή την Ιερισσό, πριν από την επιβίβαση στο καράβι. Στο λιμάνι υπάρχει ειδικό γραφείο. Από τη Δάφνη ή τον αρσανά των Ιβήρων οι επισκέπτες κατευθύνονται με λεωφορείο στις Καρυές. Στις μονές η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν. Ο αρχοντάρης κάθε μονής υποδέχεται τους προσκυνητές στο αρχονταρίκι και μεριμνά για τη φιλοξενία. Οι μονές ανοίγουν τις πύλες τους με την ανατολή του Ήλιου και τις κλείνουν με τη δύση του. Αφού θα έχετε φροντίσει για το διαμονητήριο και πριν την μετάβασή σας στο Άγιον Όρος θα πρέπει να κλείσετε θέση στο πλοιάριο μετάβασης. Τηλεφωνείστε στο Λιμενικό σταθμό για να πάρετε τα τρέχοντα τηλέφωνα των εταιρειών που διατηρούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και τηλεφωνείστε τους 2-3 μέρες πριν την μετάβασή σας για να κλείσετε θέση στο πλοιάριο μετάβασης. Το ίδιο πρέπει να φροντίσετε και για την επιστροφή σας ώστε να είσαστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε την ημέρα αναχώρησης. Κλείστε θέση ενώ θα βρίσκεστε μέσα στο πλοιάριο την ημέρα της μετάβασης. Γραφείο Προσκυνητών Θεσσαλονίκης / 2310 – 252575, 252578 Γραφείο Προσκυνητών Ουρανούπολης / 23770 – 71421 Πολιτική Διοίκηση Άγιου Όρους / 23770 – 23230 Ιερά Επιστασία / 23770 – 23224, 23712, 23713 Τουριστική Αστυνομία Αγίου Όρους / 23770 – 61612 Αστυνομία Καρυές / 23770 – 23212 Λιμεναρχείο Ιερισσού / 23770 – 22666, 22576, 22063 Λιμεναρχείο Ουρανούπολης / 23770 – 71248 Λιμεναρχείο Δάφνης / 23770 – 23300 Λιμενικός Σταθμός Νέων Ρόδων / 23770 – 22000, 22385 Ιερές Μονές Μεγίστης Λαύρας / 23770 – 23754 Βατοπεδίου / 23770 – 41488 Ιβήρων / 23770 – 23643 Χελανδαρίου / 23770 – 23797 Διονυσίου / 23770 – 23687, 23237 Κουτλουμουσίου / 23770 – 23226 Παντοκράτορος / 23770 – 23880, 23253 Ξηροποτάμου / 23770 – 23251 Ζωγράφου / 23770 – 23247 Δοχειαρίου / 23770 – 23245 Καρακάλου / 23770 – 23225 Φιλοθέου / 23770 – 23256 Σίμωνος Πέτρας / 23770 – 23254 Αγίου Παύλου / 23770 – 23741, 23250 Σταυρονικήτα / 23770 – 23255 Ξενοφώντος / 23770 – 23633, 23249 Γρηγορίου / 23770 – 23668, 23218 Εσφιγμενου / 23770 – 23796, 23229 Παντελεήμονος / 23770 – 23252 Κονσταμονίτου / 23770 – 23228 Ιερές Σκήτες Σκήτη Αγίας Άννας / 23770 – 23320, 23922 Σκήτη Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλύβια) / 23770 – 23319 Σκήτη Τιμίου Προδρόμου (Ρουμάνικο) / 23770 – 23294 Σκήτη Αγίου Δημητρίου / 23770 – 23303 Σκήτη Αγίου Ανδρέου / 23770 – 23810 Σκήτη Ιωάννου Προδρόμου / 23770 – 23296 Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος / 23770 – 23259 Σκήτη Προφήτη Ηλία / 23770 – 23304 Νέα Σκήτη / 23770 – 23351 Σκήτη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου / 23770 – 23301