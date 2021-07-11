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COVID19 IS AN OPPORTUNISTIC MARKETING CAMPAIGN
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170 views • July 11, 2021
ALL INDUSTRIES STANDARDS CLEARLY PROVE THIS IS NOT A "VACCINE" – HUNDREDS OF MILLIONS OF PEOPLE BEING INJECTED WITH A BIO-WEAPON
UNDER THE FAKE GUISE OF "VACCINE" INJECTING HUNDREDS OF MILLIONS OF PEOPLE – WITH BY INDUSTRY STANDARDS - IS CONSIDERED A BIOLOGICAL WEAPON
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
PROJECT COVID19 IS AN
OPPORTUNISTIC MARKETING CAMPAIGN
TO ADDRESS A STATED OBJECTIVE
TO GET THE PUBLIC TO ACCEPT
A PAN CORONA VIRUS VACCINE – AS A COUNTER-MEASURE
AND THEY NEEDED THE MEDIA TO CREATE THE HYPE
AND INVESTORS WOULD FOLLOW WHERE THEY SEE PROFIT
(AND LOOT AND PILLAGE ALL COUNTRIES TAX TROUGH)
A QUOTE FROM ONE OF THE CRIMINALS THAT CREATED PROJECT COVID19 -QUOTE FROM PETER DASZAK
"WE NEED TO INCREASE PUBLIC "UNDERSTANDING"
OF THE NEED FOR MEDICAL COUNTERMEASURES
SUCH AS A PAN CORONA VIRUS "VACCINE"
- A KEY DRIVER IS THE MEDIA
AND THE ECONOMICS WILL FOLLOW THE HYPE
WE NEED TO USE THAT HYPE TO OUR ADVANTAGE
TO GET TO THE REAL ISSUES
- INVESTORS WILL RESPOND IF THEY SEE PROFIT AT THE END OF THE PROCESS
Peter Daszak is a British "zoologist" and president of EcoHealth Alliance
Dr. David Martin - Patents Review shows SARS-CoV-2 is no novel Virus - July 9 2021
https://odysee.com/@LongXXvids:c/Dr-David-Martin---No-novel-virus-here:7
UNDER THE FAKE GUISE OF "VACCINE" INJECTING HUNDREDS OF MILLIONS OF PEOPLE – WITH BY INDUSTRY STANDARDS - IS CONSIDERED A BIOLOGICAL WEAPON
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
PROJECT COVID19 IS AN
OPPORTUNISTIC MARKETING CAMPAIGN
TO ADDRESS A STATED OBJECTIVE
TO GET THE PUBLIC TO ACCEPT
A PAN CORONA VIRUS VACCINE – AS A COUNTER-MEASURE
AND THEY NEEDED THE MEDIA TO CREATE THE HYPE
AND INVESTORS WOULD FOLLOW WHERE THEY SEE PROFIT
(AND LOOT AND PILLAGE ALL COUNTRIES TAX TROUGH)
A QUOTE FROM ONE OF THE CRIMINALS THAT CREATED PROJECT COVID19 -QUOTE FROM PETER DASZAK
"WE NEED TO INCREASE PUBLIC "UNDERSTANDING"
OF THE NEED FOR MEDICAL COUNTERMEASURES
SUCH AS A PAN CORONA VIRUS "VACCINE"
- A KEY DRIVER IS THE MEDIA
AND THE ECONOMICS WILL FOLLOW THE HYPE
WE NEED TO USE THAT HYPE TO OUR ADVANTAGE
TO GET TO THE REAL ISSUES
- INVESTORS WILL RESPOND IF THEY SEE PROFIT AT THE END OF THE PROCESS
Peter Daszak is a British "zoologist" and president of EcoHealth Alliance
Dr. David Martin - Patents Review shows SARS-CoV-2 is no novel Virus - July 9 2021
https://odysee.com/@LongXXvids:c/Dr-David-Martin---No-novel-virus-here:7
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