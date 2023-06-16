О всеми любимом батюшке Ткачеве….

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"Самый лучший раб тот, который не знает, что он раб, тот, который думает, что он свободный!"
https://3rm.info/main/92573-propovednik-antihrista-cargradovskij-tkachev-otkryl-shljuzy-dlja-bluda-video.html ПРОПОВЕДНИК АНТИХРИСТА... Царьградовский Ткачев открыл "шлюзы" для блуда. (ВИДЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=NiOjVa7VOw8
«Говорим». ПРОТ. АНДРЕЙ ТКАЧЕВ. ЦЕРКОВЬ. РОССИЯ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ