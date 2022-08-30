Онкопатология: причины, профилактика, комплексное лечение. Мастер-класс Бориса Гринблата для специалистов

Представляем вашему вниманию видео- и аудио-запись мастер-класса Бориса Гринблата на тему: “Онкопатология: причины, профилактика, комплексное лечение”, проведенного в рамках проекта Holistic Nutrition and Detox Coaching (detoxcoach.ru). Мастер-класс в первую очередь ориентирован на специалистов, интересующихся комплексным подходом в лечении рака, и придерживающихся натуральной концепции понимания и лечения болезней.

Мастер-класс проходил 8 и 15 декабря 2018 года в форме вебинаров. Суммарная длительность частей составляет 4 ч. 10 мин.

Об авторе: Борис Гринблат – практикующий натуропат онколог, автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить. Альтернативный взгляд на онкологию”, основатель проекта МедАльтернатива.инфо., участник международного проекта “Правда о раке” (The Truth About Cancer).

Ознакомительный фрагмент видеоверсии записи:

Стоимость мастер-класса - 4500 руб. Для получения доступа переведите указанную сумму удобным для вас способом, приведённым ниже:

или на счёт Тинькофф-банка:

Наименование: Индивидуальный предприниматель ГРИНБЛАТ БОРИС

ИНН 772385509392

ОГРН 318774600397273

Расчетный счет 40802810100000730529

Банк АО «Тинькофф Банк»

Юридический адрес Банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Корр. счет Банка 30101810145250000974

ИНН Банка 7710140679

БИК Банка 044525974

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