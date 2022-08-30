Онкопатология: причины, профилактика, комплексное лечение. Мастер-класс Бориса Гринблата для специалистов

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Представляем вашему вниманию видео- и аудио-запись мастер-класса Бориса Гринблата на тему: “Онкопатология: причины, профилактика, комплексное лечение”, проведенного в рамках проекта Holistic Nutrition and Detox Coaching (detoxcoach.ru). Мастер-класс в первую очередь ориентирован на специалистов, интересующихся комплексным подходом в лечении рака, и придерживающихся натуральной концепции понимания и лечения болезней.
Мастер-класс проходил 8 и 15 декабря 2018 года в форме вебинаров. Суммарная длительность частей составляет 4 ч. 10 мин.
Об авторе: Борис Гринблат – практикующий натуропат онколог, автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить. Альтернативный взгляд на онкологию”, основатель проекта МедАльтернатива.инфо., участник международного проекта “Правда о раке” (The Truth About Cancer).
Ознакомительный фрагмент видеоверсии записи:
Стоимость мастер-класса - 4500 руб. Для получения доступа переведите указанную сумму удобным для вас способом, приведённым ниже:
Наименование: Индивидуальный предприниматель ГРИНБЛАТ БОРИС
ИНН 772385509392
ОГРН 318774600397273
Расчетный счет 40802810100000730529
Банк АО «Тинькофф Банк»
Юридический адрес Банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Корр. счет Банка 30101810145250000974
ИНН Банка 7710140679
БИК Банка 044525974
После этого пришлите на почту [email protected] уведомление (скриншот операции или фото чека) о том, что вы произвели оплату. В ответ на ваш почтовый ящик вам будет отправлена ссылка доступа к записи мастер-класса.