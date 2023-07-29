CIA HUMAN SEX UNDERGROUND SMUGGLING EXPOSED!

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THE CIA IS A ROGUE ENTITY THAT HAS ALWAYS COMMITTED TREASON AGAINT THE UNITED STATES. IT SERVES THE OCCULT ELITE AND GENERATES ITS HUGE PROFITS THROUGH HUMAN SMUGGLING, DRUGS & ALCOHOL AND OTHER CORRUPT MANUFACTURING TO CAPTURE SOCIETY. THE CIA WORSHIPS SATAN AND LIES FOR A LIVING AS DO THE POLITICIANS. STEER CLER O THESE DEMON POSSESSED PEOPLE. THEY'RE THE ASSASSINATION ARM OF AMERICA ANS WILL MURDER YOU IF YOU GET IN THEIR WAY LIKE THEY DID TO PRESIDENT & ROBERT KENNEDY...WAKEUP!