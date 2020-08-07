© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Silvano Trotta - Visières plus efficaces que les Masques !
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • August 07, 2020
7 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=bQm4Xnx8ZUU
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Alors que la Canicule s'installe, que les gens suffoquent sous leurs masques à 42 degrés, nous allons vous démontrer que les visières apportent plus de protection que les masques, mais qu'elles ne semblent pas intéresser nos gouvernants. Question : Pourquoi ?
Sources :
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_publication-des-conclusions-des-enquetes-sur-la-contamination-au-covid-19-au-sein-du-groupe-aeronaval
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.20147090v1
https://www.youtube.com/channel/UCuNRuAFhOlexvQfsg79DUjQ
Pour commander des visières pour la région Grand-est, Bourgogne Franche comté, et haut de France le site est : https://stopviznordest.fr/
Pour le reste de la France : www.stopviz.fr
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Alors que la Canicule s'installe, que les gens suffoquent sous leurs masques à 42 degrés, nous allons vous démontrer que les visières apportent plus de protection que les masques, mais qu'elles ne semblent pas intéresser nos gouvernants. Question : Pourquoi ?
Sources :
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_publication-des-conclusions-des-enquetes-sur-la-contamination-au-covid-19-au-sein-du-groupe-aeronaval
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.20147090v1
https://www.youtube.com/channel/UCuNRuAFhOlexvQfsg79DUjQ
Pour commander des visières pour la région Grand-est, Bourgogne Franche comté, et haut de France le site est : https://stopviznordest.fr/
Pour le reste de la France : www.stopviz.fr
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.